Pazar Günü ‘Kuvvetli Kar Yağışı’ Olacak

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, 8 Ocak Pazar günü Malatya’nın da dahil olduğu bölge için ‘kuvvetli kar yağışı” uyarısı yaptı.

Meteoroloji Elazığ Bölge Müdürlüğü’nün, 8- 10 Ocak günleri arasını kapsayan hava tahmini şöyle:

“Beklenen Hadise: Kuvvetli Kar Yağışı

Geçerlilik Periyodu: 08.01.2017 00:00 – 10.01.2017 06:00 Tsi.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Malatya ve Adıyaman illerinde pazar günü (08.01.2017) ilk saatlerden itibaren başlaması beklenen kar yağışının yer yer kuvvetli; Elazığ, Tunceli ve Bingöl’de ise pazar günü öğle saatlerinden sonra orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışlar sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Oluşması Muhtemel Riskler: Buzlanma – Don Olayı – Ulaşımda Aksamalar

Kar Yoğunluğu Sınıflandırması:

Hafif Kar 1 – 3 cm

Orta Kuvvette Kar 3-10 cm

Kuvvetli Kar 10-20 cm

Yoğun Kar 20 cm ve üzeri”

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi