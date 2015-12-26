Pazar Günü OSB’lerde Kesinti
FEDAŞ, trafo merkezinde yapılacak olan bakım çalışması nedeniyle 20 Nisan Pazar günü aralarında Organize Sanayi Bölgelerinin de bulunduğu bazı bölgelere bir süre elektrik verilemeyeceğini açıkladı.
FEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, 20 Nisan Pazar günü 09.00- 17.00 arasında elektrik verilemeyecek olan yerler şunlar:
Doğanşehir İlçesine Bağlı Sürgü, Kurucaova, Erkenek, Söğüt, Gövdeli Beldeleri Ve Bağlı Köyleri , Örnekköy , Gözene , Oluklu , Koçdere , Görgü Köyü , Karapınar Köyü , Nato Elemendik Tesisleri , Belediye Asvalt Şantiyesi, Güntaş Aş. Alarko HES, Erhaç Havaalanı , İPAŞ,1.Organize Sanayi Bölgesi , 2.Organize Sanayi Bölgesi , Sürmeli İnşaat , Naim İnşaat , TRT Vericileri
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."