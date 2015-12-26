Pazar Günü OSB’lerde Kesinti

FEDAŞ, trafo merkezinde yapılacak olan bakım çalışması nedeniyle 20 Nisan Pazar günü aralarında Organize Sanayi Bölgelerinin de bulunduğu bazı bölgelere bir süre elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

FEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, 20 Nisan Pazar günü 09.00- 17.00 arasında elektrik verilemeyecek olan yerler şunlar:

Doğanşehir İlçesine Bağlı Sürgü, Kurucaova, Erkenek, Söğüt, Gövdeli Beldeleri Ve Bağlı Köyleri , Örnekköy , Gözene , Oluklu , Koçdere , Görgü Köyü , Karapınar Köyü , Nato Elemendik Tesisleri , Belediye Asvalt Şantiyesi, Güntaş Aş. Alarko HES, Erhaç Havaalanı , İPAŞ,1.Organize Sanayi Bölgesi , 2.Organize Sanayi Bölgesi , Sürmeli İnşaat , Naim İnşaat , TRT Vericileri