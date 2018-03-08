Pazar ve Esnaf Ziyareti
Kuluncak Kaymakamı Mehmet Erdem ile Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, pazar ve esnaf ziyaretlerinde bulundular.
İlçenin farklı noktalarındaki esnafları ziyaret eden Kaymakam Erdem ve Başkan Boyraz daha sonra İlçe merkezinde kurulan pazarı gezerek pazar esnafı ve vatandaşların hem istek ve taleplerini dinlendiler. Boyraz hem de belediyenin çalışmaları anlattı.
Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen pazar ve esnaf ziyaretlerinde belediye çalışmaları, yatırımlar ve projeler hakkında bilgiler verildi.
Bülten- malatyahaber.com
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