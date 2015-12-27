Pazarlıkla Satılacak

Kapalı teklif usulü ile 9 milyon 850 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarılan, ancak talip çıkmayan Altın Kayısı Oteli’nin bu kez “pazarlık usulü” ile satılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Konuya ilişkin olarak Özel İdare Genel Sekreterliği’nden yapılan açıklama şöyle:

“Bilindiği gibi daha önce Malatya İl Encümeninin aldığı karar doğrultusunda mülkiyeti Malatya İl Özel İdaresine ait Malatya Merkez İnönü Mahallesi İstasyon Virajında bulunan ve Tapuda 110 pafta, 289 ada, 63 parsel numarası ile kayıtlı 5 bin 352 metrekarelik arsa, üzerindeki (daha önce Turistik Altın Kayısı Oteli adıyla işletilmiş olan) 210 yatak kapasiteli otel binası (içindeki eşyalar hariç) 2886 Sayılı Kanunun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satış ihalesine çıkarılmıştır. Ancak söz konusu Altın Kayısı Oteli binası ve arsası satışı ihalesine hiçbir talipli gelmemiştir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 43. maddesinde; kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş pazarlıkla yaptırılır denilmektedir. Malatya İl Encümeni, bu doğrultuda idare yararını göz önünde bulundurarak Altın Kayısı Oteli ve arsası satış işi ihalesinin 05.05.2009 Salı günü saat 11.00de pazarlık usulü ile yapılmasına karar vermiştir.

Satış İhalesi belirtilen gün ve saatte İl Encümeni tarafından, Karakavak mevkii MAŞTİ karşısında bulunan Malatya İl Özel İdaresi hizmet binasındaki İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.”