”Peki Size Ne Oluyor?..”

Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi B grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Sıtmapınarıspor- Pütürgespor maçından sonra, Pütürgeli 2 oyuncu hakkında “gerçeği yansıtmayan” rapor tuttuğu gerekçesiyle Saha Komiseri Abdurrahman Güzel’e 6 ay hak mahrumiyeti cezası verilmesinin ardından, Sıtmapınarısporlu bir grup yöneticinin, Futbol İl Disiplin Kurulu’nu protesto etmek amacıyla gerçekleştirdikleri “siyah çelenkli” “kınalı” eyleme, İl Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Faik Demez (fotoğraftaki) tepki gösterdi.

Verilen cezanın Sıtmapınarıspor kulübünü niye ilgilendirdiğini de soran Demez, Futbol İl Disiplin Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

“Amatör Futbol 2 küme ligi b grubu Sıtmapınarı-Pötürge macından dolayı kurulumuza sevk edilen bir dosya ile ilgili,kamuoyuna yapılan sorumsuzluk örneği bir açıklamaya ilişkin kurulumuz,aşağıda arz edeceğimiz hususların izahı zaruretini uygun bulmuştur.

Sıtmapınarı spor kulubü yetkililerinin, TFF bölge temsilciliğinin önüne gelerek siyah çelenk koymaları ardından pek hoş olmayan ve spor kulüplerimize yakışmayan bir bilgi eksikliği ve hoşgörü sınırının aşıldığı ve disiplin talimatlarına aykırı bir şekilde kurulumuza hakaret edici basın açıklaması yapılmış, kurulumuz zikredilerek haklarının ellerinden alındığı ve mağdur oldukları belirtilerek kendilerine iade ettiğimiz emanetleri ile birlikte aşağıdaki açıklamaların kamuoyuna yapılması gerektiği kurulumuzca karar altına alınmıştır.

Olayın kısaca özeti şöyledir;

Belirtilen gün ve saatte oynanan ve Sıtmapınarıspor kulübünün 2-0 lehine biten maç ile ilgili Futbol il Tertip Komitesi ,kurulumuza ceza verilmesi teklifi ile sevk edilmiş bir dosya göndermiştir.

Bu dosya incelenerek ceza yönetmeliğimiz gereği yapılması gerekli işlemler yapılmış buna göre 1 kişiye ceza verilmiş ve diğer sevk edilenlere ilişkin ise raporlardaki ciddi ve etkili çelişkiler nedeniyle soruşturmanın genişletilmesine karar verilmiştir.

Nedir bu ciddi ve etkili çelişkiler?;

1-Kendi içinde çelişen bir tertip komitesi kararı,

2-Rapor edilen olayın maçın hangi dakikası ve zaman dilimi içinde olduğu belli olmayan ve disiplin kurulu toplantısında raporunu geri çekmek isteyen bir saha komiseri,

3-Müsabakada hiç bir olayın olmadığını yazılı ve sözlü beyan eden bir gözlemci(bu gözlemci il hakem kurulu üyesi) ve 3 hakem raporu ve yazılı beyanları,

4-Rapor istenmesine rağmen verilmesi gereken süreden bir tam gün sonra raporunu getirdiğini beyan eden il futbol temsilcisinin yazılı ve sözlü beyanı,

5-Yapılan soruşturma süresince saha komiseri raporunu doğrulamayan spor kamuoyu,

Tüm bu hususların irdelenmesi ile birlikte soruşturma bitmiş ve ilgili karar muhatap kulüp idarecilerinin dediğinin aksine kulüpleri ilgilendiren kısmı ile karar altına alınmıştır.(karar 45 gün sonra çıkmamıştır) kulüpleri ilgilendiren kısmı maç bitiminden 15 gün sonra karara çıkmıştır.

Ayrıca yine kulüplerin dışında, yukarıdaki çelişki ve emareler doğrultusunda ceza yönetmeliğinin 50. maddesi gereği rapor tanzim eden saha komiseri hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve bu kişiye ait karar titizlikle incelenerek neticelendirilmiş ve ilan panosunda asılmıştır.

Bu arkadaşlarımızın niyetlerinin üzüm yemek olmayıp bağcıyı dövmek olduğunu düşünmekteyiz.

Çünkü verilen karar ve verilen ceza hiçbir suretle bu protestocu kulübü ilgilendirmeyen bir karardır.Yani ceza bir başka birim olan Saha Komiserleri Derneği üyesi ve o maçın saha komiseri olarak görev yapan kişidir. Bu kişi ile ilgili karar verilmeden önce esas maça yönelik kurulumuz kararını vermiş ve ilan panosunda askıya çıkmış ve bu saygıdeğer kulüp yetkilileri bu kararı öğrendiklerinde hiç bir tepki göstermemişler en ufak bir açıklamaları veya protestoları olmamış ve ancak her ne hikmetse kendileri dışında bir birligin üyesi ceza alınca ellerine çelenk alıp protestolarını dile getirmişlerdir,

Bu insanlara sesleniyorum sizin karar ile ne tür bir ilişkiniz var??? Yoksa bu şahsın koruyuculuğu ve savunuculuğu görevi size mi ait?

Sizi bu kadar niye ilgilendiriyor.ceza alan görevli sizin yöneticiniz mi, sizin oyuncunuz mu?

Tüm bu sorular sorulduğunda yaptığımız işlemleri ve kararlarımızın haklılığı ortaya çıkmaktadır.

Böyle gerçek olmayan,hukuk dışı ve açıklayanları sorumluluk altına alan ve tüm yargısal hakları kullanmak adına, kurulumuzun gereğini yapacağını ve haksız ve kötü isnatlarla bir yere varılmayacağını ve maç skorunun sahalarda elde edildiğini ve şampiyonluklarında oynanan maçlarla belli olduğunu, ben ve kurulumun 18 yıldır Malatyada yaptığı hizmetin, bedelsiz ve fahri bir hizmet olduğunu ve bu güne kadar tüm spor taban birliklerin de yakınen bildiği üzere hiç bir zaman tarafsızlığımızdan kimseye ödün vermeden çalıştığımız vebu tür yanlış oyunlarla kimsenin bir yere varamayacağını siz değerli basın mensupları aracılığı ile paylaşmayı ve açıklamayı uygun bulduk.

SAHA KOMİSERİ CEZA ALMIŞTI..

Şampiyonluk mücadelesi veren 2 takımın maçını, Sıtmapınarıspor 2-0 kazanmış, ancak kalan 2 maçın ardından Pütürge Belediyespor ligi şampiyonlukla tamamlamıştı.

İki takım arasında 8 Mayıs’ta oynanan maçtan sonra; maçın hakemleri ve gözlemcinin herhangi bir olay olmadığını belirtmelerine karşın, saha komiseri Abdurrahman Güzel, Pütürgeli 2 oyuncunun, rakip takım yöneticilerine saldırdığını iddia eden bir rapor tutmuş, İl Disiplin Kurulu çelişkiler üzerine, soruşturmayı genişletmiş, 2 futbolcu ile ilgili tedbiri kaldırdığı gibi, ceza vermeye gerek görmemiş, “gerçeğe aykırı rapor” nedeniyle saha komiserine 6 ay hak mahrumiyeti cezası vermişti. Disiplin Kurulu’nun raporunda, saha komiserinin olay çıkardıklarını iddia ettiği Pütürgeli 2 oyuncunun, takımlarının en iyi oyuncuları olduğuna da dikkat çekilmişti.