Pelin Öğretmen İçin Taziye

Geçtiğimiz hafta trafik kazasında hayatını kaybeden İngilizce Öğretmeni Pelin Ekimci’nin okuluna taziye ziyareti gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Boyraz Battalgazi İlçesi Kemer Köprü mevkiinde bulunan Şehit Ahmet Özbulut İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Mehmet Bulut, “Genç yaşta ve mesleğinin ilk yıllarında okulunuzda görev yaparken trafik kazası sonucu aramızdan ayrılan Pelin Ekimci öğretmeni rahmetle anıyoruz. Başınız ve başımız sağ olsun” dedi.

Daha sonra teneffüs arasında okulda görev yapan öğretmenler ile bir araya gelen Bulut, öğretmenlere de baş sağlığı dileyip, okul müdüründen okul hakkında bilgi aldı ve bir süre öğretmenler ile sohbet etti.

Okul Müdürü Yusuf Işık ise, “Pelin öğretmenimizi memleketine götürdük. Orada defnettik. Çok duygusal anlar yaşadık. Kendisine bir kez daha Allahtan rahmet ailesine başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Battalgazi ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, araçlardan birinde bulunan ve Battalgazi Kemer Köprü Mevkii Şehit Ahmet Özbulut Ortaokulunda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Pelin Ekimci (24) hayatını kaybetmişti.

Genç öğretmenin cenazesi memleketi Aydın’a götürülüp defnedilmişti.