‘Pembe Trambüs’ Mizah Dergisine Kapak!

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin, MAŞTİ- İnönü Üniversitesi arasında çalıştırılan mevcut trambüslere ilaveten, sadece bayanların kullanması için kısa süre sonra sefere koyacağı “pembe trambüs” mizah dergilerine de konu oldu.

İnönü Üniversitesi’ndeki bir kısım bayan öğrencilerin yaptıkları ankete dayandırarak “bayanlara mahsus” trambüs talebi Malatya Büyükşehir Belediyesi yönetiminden de onay görmüş, söz konusu trambüs hattında sadece bayanlara hizmet verecek “pembe trambüs” sefere konulması kararlaştırılmıştı.

Büyükşehir Belediyesi’nin halen 19 trambüs çalıştırdığı hatta çalıştırılacak olan “pembe trambüs”ler, imalatçı firmaya sipariş edilmiş, geçtiğimiz günlerde belediyeden yapılan açıklamada, bu araçların imalatının son safhada olduğu, Mayıs sonu ya da Haziran ayından itibaren hizmete sokulacakları duyurulmuştu.

Toplumda olumlu- olumsuz birçok eleştiriye yol açan, yaygın basın organlarında da zaman zaman manşetlere çıkan uygulama, son olarak “Uykusuz” mizah dergisine kapak konusu oldu. Derginin, 25 Mayıs Perşembe günü satışa çıkacak 2017/21 no.lu sayısında, “pembe trambüs”ün neden olacağı iddia edilen ayrışma ve bu aracı kullanmayan kadınların nasıl algılanacağına ilişkin iddiayı yansıtan bir karikatüre kapakta yer verildi.

Uykusuz Dergisi- malatyahaber.com