“Pembe Trambüs Şu Anda Üretim Bandında”

Başkan Çakır, ‘Pembe Trambüs’ün yanı sıra askeri alanların kullanımı ve merkezdeki kamu kurumlarının taşınmasına ilişkin konularda açıklama yaptı

Üniversite öğrencilerinden sadece bayanların kullanabileceği ‘Pembe Trambüs’ ile ilgili kendilerine yönelik birçok talep geldiğini ifade eden Başkan Çakır, “Biz de bu talepler doğrultusunda ‘Pembe Trambüs’lerin siparişini verdik. Trambüslerimiz inşallah Mayıs ya da Haziran ayında gelecek” dedi.

Malatya’ya yapılacak ve yapılması planlanan projeler hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, trambüsün çok seçkin bir proje olduğunu belirterek, yeni alınacak trambüslerle birlikte ulaşımın daha da rahatlayacağını kaydetti.

“Trambüs beklentilerimizin çok daha üzerinde verimli oldu”

Trambüsün beklentilerinin çok daha üzerinde verimli olduğunun altını çizen Başkan Çakır, “Bunun yanında işletme maliyetlerinin düşük olması ve kendi yatırımını zaman içerisinde karşılayacak olması da bizi son derece memnun etti. Sadece çevre kirliliğinin önlenmesini ve insan sağlığını düşünüyorsanız bu projenin yapılmasının son derece elzem olduğunu görürsünüz. Bunun yanında konforlu ve güvenli olması da çok önemli. Tüm bu saydığım nedenler trambüsün ne kadar önemli bir proje olduğunu gösteriyor. Trambüslerimizin hizmette kaldığı süre yüzde 100’e yakın bir oranda. Şu anda 12 tane trambüsümüz var. Mayıs ya da Haziran aylarında 10 tane daha trambüs alacağız. Onların da gelmesiyle oradaki toplu taşıma daha da rahatlayacak” diye konuştu.

“2 trambüs pembe olacak”

Üniversite öğrencilerinin trambüsle ilgili bir takım talepleri olduğunu kaydeden Çakır, “Bunların en önemlisi sadece bayanların kullanabileceği pembe trambüslerdi. Hatta bununla ilgili bir de kampanya başlatmışlardı. Bizler de bu talebi dikkate aldık ve bununla ilgili bir çalışma başlattık. İnşallah 2 trambüsü sadece bayan yolcularımıza yönelik alacağız. Trambüsler şu anda üretim bandında, o konuda görüşmelerimiz devam ediyor. Biz, trambülserin renklerinin farklı olmasını söyledik 2 trambüs pembe olacak” ifadelerini kullandı.

“Çakmak Kışlası kaldırılırsa o bölge canlanır”

Konuşmasında askeri alanların şehir dışına taşınması ile ilgili de bilgiler veren Çakır, “Merkezde kalan askeri alanların Malatya’ya kazandırılması ve o alanların yeşil alan ve sosyal donatı alanları olması için bir çalışma yürütüyoruz. Çakmak Kışlasının oluğu bölge gelişmemiş bir bölge. Kışlanın şehrin dışına taşınması o bölgeye çok ciddi katkılar sağlayacak. Canlı hayvan pazarının olduğu bölge olsun, Kaynarca bölgesi olsun, Hoca Ahmet Yesevi bölgesi olsun buraların gelişimini son derece pozitif yönde etkileyecek bir çalışma yürütüyoruz. Çakmak Kışlası 2,3 milyon metrekare alan üzerine kurulmuş. Bu kışlayı buradan kaldırıp oranın çok büyük bir kısmında yeşil alan bir kısmında da kentsel dönüşüm projesi kapsamında konut yapacağız, ayrıca merkezde kalmış kurumlarımızın bir kısmını oraya götüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Merkezdeki kamu kurumlarını kaldıracağız”

Merkezde kalan kamu kurumlarını da şehir dışına taşıyacaklarını dile getiren Çakır, ”Bu çalışmada merkezdeki okulları da taşıyacağız. İlk etapta Atatürk evinin etrafındaki 2 meslek lisemizi oradan kaldırmayı planlıyoruz. Orada yeni bir kent meydanı oluşturacağız. Çünkü meydanlar kentler için çok önemli. Daha sonra buradaki Atatürk İlköğretim Okulunu kaldıracağız. Bu okulların kaldırılmasıyla hem merkez rahatlatacak hem de çocuklarımız şehrin gürültü ve kalabalığından uzaklaşarak daha rahat bir ortamda ve daha kaliteli bir şekilde eğitim görecekler. Tüm bunların yanında biz TOKİ’den de eski stadı’nın yerini de bir yeşil alan olarak kente bırakılmasını talep ettik. TOKİ’ye de bunun karşılığında bir yer göstermemiz gerekiyor. Bunun çalışmalarını da sürdürüyoruz. Yine o bölgede bulunan Şehit Kemal Özalper Endüstri Meslek Lisesini de oradaki taş yapıları koruyarak Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bir yere taşıyacağız. Bunun haricinde merkeze kalmış bütün kurum alanlarının yerini yeşil alan yapacağız. Bu da bir zaman alacak” şeklinde konuştu.

iha