Pencereden Düşen Öğrenci Yaralandı
Malatya’da bir ortaokul binasının 2’nci katından düşen öğrenci yaralandı.
Olay, Taştepe Mahallesi Hatice İsmet Şeftalicioğlu Ortaokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sınıftaki camdan sarkan 13 yaşındaki H.E. isimli erkek öğrenci dengesini kaybederek alt kattaki balkona düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenle balkona düşen yaralıyı indirerek sağlık ekiplerine teslim etti. Vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenilen öğrenci daha sonra ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Yaralı öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
iha
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."