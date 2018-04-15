Pentagon Suriye Saldırısının Ayrıntılarını Paylaştı

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie, Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Suriye rejiminin, Duma’da kimyasal silah kullanmasına yanıt olarak İngiltere ve Fransa ile yaptıkları saldırıya ilişkin detayları paylaştı.

McKenzie, saldırı için seçilen üç hedefe yönelik saldırılara Kızıl Deniz, Basra Körfezi ve Akdeniz’de konuşlu ABD’ye ait destroyer ve denizaltıların yanı sıra B-1B bombardıman uçaklarının katıldığını söyledi.

Bir Fransız fırkateyninin yanı sıra Fransa’ya ait Rafales ve Mirage savaş uçaklarının operasyona katıldığını belirten McKenzie, operasyonda, İngiltere’nin Tornado ve Tayphoon tipi savaş uçaklarının da yer aldığını belirtti.

McKenzie, Kızıl Deniz’de konuşlu “USS Montenery” kurvazör gemisinden 30 Tomahawk füzesi, “USS Laboon” destroyerinden ise 7 Tomahawk füzesi, Basra Körfezi’nde konuşlu “USS Higgins” destroyer gemisinden 23 Tomahawk füzesi, Akdeniz’de konuşlu “USS John Warner” denizaltı gemisinden 6 Tomahawk füzesi, Fransız fırkateyninden ise 3 seyir füzesi fırlatıldığını ifade etti.

Korgeneral McKenzie, ABD’nin ayrıca iki B-1B tipi bombardıman uçaklarından 19 “Müşterek Havadan Karaya Standoff Füzesi (JASSM)”, İngiliz uçaklarının 8 “fırtına gölge füzesi” ve Fransız uçaklarının ise 9 “SCALP” füzesi fırlattığını ifade etti.

ABD’nin ilk kez radardan gizlenme özelliği bulunan JASSM füzelerini bir saldırıda kullanması dikkati çekti.

Şam’da bulunan Berza kimyasal silah araştırma geliştirme merkezine 73 füzenin fırlatıldığını kaydeden McKenzie, “Bu, Suriye’nin kimyasal silah programını yıllarca geriye götürecek. Ayrıca, dünyanın en güvenlikli hava sahalarından biri olan Şam’ın en kalabalık bölgelerinden birinde üç binaya yönelik saldırı yaptığımızı belirtmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Berza tesisinde kimyasal ve sinir gazı bulunduğunu değerlendirdiklerini ifade eden ABD’li komutan, bu hedeften kimyasal sızıntı olmamasına dikkat ettiklerini söyledi.

İkinci hedef olan Humus’ta yer alan Hemşinkar kimyasal silah deposuna 22 füze fırlatıldığını dile getiren McKenzie, aynı bölgede bulunan kimyasal silah sığınak tesisine ise 7 SCALP füzesi atıldığını söyledi.

Öte yandan atılan füze sayısı McKenize’nin açıkladığı 105 rakamıyla örtüşmeyince Pentagon, bu konudaki tutarsızlığı incelediğini açıkladı.

McKenzie ayrıca, Suriye rejiminin, saldırılara karşı 40 hava savunma füzesi fırlattığını ancak bunların kendi füzelerini önleyemediğini ileri sürdü.

Esed rejimi o hedefleri boşalttı iddiası

ABD, Suriye ve Rusya ile koordinasyon yapmadığını iddia etse de Esed rejiminin hedef alınan bölgeleri önceden boşalttığı iddia ediliyor.

Esed’in vurulan yerleri önceden boşaltıp boşaltmadığına ilişkin soru üzerine McKenzie, “Hedeflerde birçok kişi önceden tahliye edilmiş olabilir. Ancak biz de zaten bölgede çok fazla insan öldürmeyelim diye sabah 4’te saldırı yapmayı seçtik.” şeklinde konuştu.

Ruslarla herhangi bir koordinasyon yapmadıklarını kaydeden McKenzie, Rus hava savunma sistemlerinin devreye girmediğini de belirtti.

Tüm hedefleri başarıyla vurduk

Toplantıda açıklama yapan sözcü Dana White ise ABD’nin öncülük ettiği saldırının başarılı olduğunu ve seçilen tüm hedeflerin başarı ile vurulduğunu söyledi.

Bundan sonraki sürecin Esed rejimine bağlı olacağını dile getiren White, “Dün gece açık bir mesaj gönderdik, umarız ki o (Esed) bunu duymuştur.” ifadelerini kullandı.

White, Suriye’de amaçlarının iç savaşa karışmak olmadığını ancak ülkedeki kimyasal silah kullanımına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Washington, AA