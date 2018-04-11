“Haftada Bir Gün Tatili Sektörün İyi Tartışması Lazım”

Bakan Tüfenkci, Türkiye perakende sektörünün tüketim harcamalarında Avrupa’da ilk 10, gıda harcamalarında ise ilk 5 ülke içinde yer aldığını vurgulayarak, “Sektörün büyüme hızının önümüzdeki yıllarda ortalama %9 büyüme oranına ulaşılması beklenmektedir” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı ve Fuarı etkinliğine katıldı.

Burada konuşan Bakan Tüfenkci, son yıllarda Türkiye’nin perakende sektöründe önemli bir ilerleme, değişim ve dönüşüm yaşandığını ifade etti.

Türkiye ekonomisinde perakende ve toptan ticaretin yaklaşık 90 milyar dolarlık bir katma değer üretimi gerçekleştirdiğini vurgulayan Bakan Tüfenkci, “Bu rakam, 126 ülkenin gayri safi yurt içi hasılasından daha büyük bir ekonomik değeri ifade etmektedir” dedi.

ÇALIŞAN NÜFUSUN YAKLAŞIK %15’İ PERAKENDE SEKTÖRÜNDE

Bakan Tüfenkci, sektörün 2015 yılı sonu itibarıyla 663 milyar lira ciro büyüklüğüne ulaştığını belirterek, “Yaklaşık 750 bin işletme bulunmaktadır; bu rakam ülkemizdeki tüm işletmelerin %26’sına tekabül etmektedir. Türkiye perakende sektörü; tüketim harcamalarında Avrupa’da ilk 10, gıda harcamalarında ise ilk 5 ülke içinde yer almaktadır. Sektörün büyüme hızının önümüzdeki yıllarda ortalama %9 büyüme oranına ulaşılması beklenmektedir. Ülkemizde yaklaşık 2 milyon kişi bu sektörde çalışmaktadır. Yani çalışan nüfusun yaklaşık %15’i perakende sektöründe istihdam edilmektedir” diye konuştu.

Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de geleneksel perakendecilikten organize perakendeciliğe doğru hızlı bir geçiş yaşandığına işaret eden Bakan Tüfenkci, organize perakendeciliğin toplam perakende ticaret içerisindeki payının her geçen gün arttığını kaydetti.

YATIRIMIN YÜZDE 10-15’İNİ ALIŞVERİŞ MERKEZİ YATIRIMCILARI YAPIYOR

Bakan Tüfenkci, Uluslararası Yatırımcılar Derneği verilerine göre, son 5 yılda her yıl Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımın ortalama yüzde 10 ila 15’inin alışveriş merkezi yatırımcıları tarafından gerçekleştirildiğini bildirerek şöyle devam etti:

“2017 Küresel Perakende Gelişme Endeksi’nde 241 milyar dolar toplam perakende satış tutarı ile ülkemizin büyüyen bir perakende ticaret kapasitesi olduğu vurgulanmaktadır. Bu Endekse göre Ülkemiz, pazar çekiciliği hızla artan ve perakende pazarı hızla büyüyen ülkeler arasında yer almaktadır. Sektörün değişim ve dönüşüm süreci, bir yandan ülke ekonomisine önemli katkı verirken bir yandan da yönlendirici ve destekleyici bir düzenleme ihtiyacı oluşturmuştur. Bu doğrultuda 2015 yılında, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kabul edilerek yürürlüğe girdi. Kanunla perakendeciliğe dair kavramlar mevzuatta ilk kez tanımlandı, böylece uygulamada yaşanan kavram karmaşasının önüne geçildi. Kanuna dayanarak hazırladığımız ikincil düzenlemelerin büyük bir kısmı yürürlüğe girdi, birkaç düzenlemeyi de yakın zamanda hayata geçireceğiz.”

Özellikle alışveriş merkezlerinde ortak gider katılım paylarının Türk lirası üzerinden hesaplanıp ödenmesini sağladıklarına dikkati çeken Bakan Tüfenkci, “Perakendeciler ile üretici ve tedarikçiler arasındaki ticari ilişkilerden kaynaklanan prim ve bedel talepleri ile ödeme sürelerini düzenledik. Mağaza markalı ürünlerin perakende işletmelerde satılmasını ve perakende işletmelerde yöresel ürünlere raf tahsisi yapılmasını sağladık.” diye konuştu.

HAFTADA BİR GÜN TATİLİ SEKTÖRÜN İYİ TARTIŞMASI LAZIM

Bakan Tüfenkci, Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Mustafa Altunbilek’in sektör mensubu işletmeler için haftada bir gün tatil talebinin konseyde tartışılacağını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Perakendeciler Konseyi haftada bir gün tatille ilgili böyle bir karar alırsa bununla ilgili adımları atabiliriz. Eğer sizler bir araya gelebilirseniz hiçbir yasal düzenlemeye ihtiyaç kalmadan kararla bunu deklare edebilirsiniz. Çünkü sektör sadece bir kesimden oluşmuyor, geniş kesimleri etkileyecek bir düzenlemeden bahsediyoruz. Onun için kamuoyunda ve sektör içinde yeterince tartışıldıktan sonra adım atmamız lazım. Sektörün de bunu iyi tartışması lazım. Aksi takdirde yaptığımız düzenlemeyi 6 ay sonra tekrar gözden geçirme ihtiyacı duyabiliriz.”

Perakende sektöründe işyeri açılış ve kapanış süreçlerinin tanımlı ve standart hale getirilmesi için oluşturdukları Perakende Bilgi Sistemi’nin (PERBİS) hayata geçirilmesine yönelik hazırlıkları sürdürdüklerini bildiren Tüfenkci, PERBİS’in bilgi edinme, başvuru ve raporlama olmak üzere üç işlevi bulunacağını söyledi.

Bakan Tüfenkci, sektördeki katma değer artışı ve teknolojik imkanların etkin kullanımı noktasında da sektör mensuplarını koordineli çalışmaya davet etti.

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