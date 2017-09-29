Performansıyla Dikkat Çekiyor

Amerika Cosmopolitan 2. Ligi Kuzey Grubu’nda Ümit Karan’ın hocalığını yaptığı Malatyaspor USA, 3 maçını da kazandı. Sarı kırmızılılar, oynadığı 3 karşılaşmada 15 gol atarken, kalesinde sadece 1 gol gördü.

Ligin ilk haftasına sahasında Brishna takımını 7-0 yenen Malatyaspor USA, ligin ikinci haftasında deplasmanda Sporting Astoria FC takımını deplasmanda 3-0 yenerek, ikide iki yaptı.

Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan sarı kırmızılılar, ligin üçüncü haftasında sahasında konuk ettiği FC Spring Valley takımını 5-1 mağlup ederek, ligde 3’te 3 yaptı.

Teknik direktör Ümit Karan’ın önderliğinde ligde 3’te 3 yapan ve 9 puan toplayan sarı kırmızılılar zirvedeki yerini korudu. En yakın rakipleri Manhattan Celtic, Sporting Astoria SC ve Brishna’nın 3 puan önünde yer alan Malatyaspor USA, geride kalan 3 haftada rakip ağları 15 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

Ligde 3’te 3 yapan ve 9 puanla zirvede yer alan Malatyaspor USA’yı 6’şar puanla Manhattan Celtic, Sporting Astoria SC ve Brishna, 3’er puanlı Central Park Rangers Reds, Bronx Supreme FC ve FC Spring Valley takip ediyor. Grup’ta son sırayı paylaşan NYPD FC ile KidSuper Samba AC takımlarının puanları bulunmuyor.

Malatyaspor USA, ligin dördüncü haftasında 1 Ekim Pazar günü deplasmanda KidSuper Samba AC takımıyla karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar, Corporal Thompson Park Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Yeni Malatya Gazetesi