Perşembe ve Cuma Günü Yoğun Kar Uyarısı

Meteoroloji, Malatya’da Çarşamba günü karla karışık yağmur, Perşembe ve Cuma günleri de yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Elazığ Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya’nın da dahil olduğu bölge için yapılan hava tahmini ve uyarılar şöyle:

“Beklenen Meteorolojik Hadise

Bu geceden itibaren balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceğimiz tahmin ediliyor.

Genel Durum

Bölgemiz üzerinde etkili olan sisteme ilave olarak 28.12.2016 Çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceğimiz tahmin ediliyor.

Çarşamba günü, yağışların Bingöl ve Tunceli’de kar yağışı, Elazığ ve Malatya’da karla karışık yağmur, Adıyaman’da ise yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Yağışlı sistemin; 29.12.2016 Perşembe ve 30.12.2016 Cuma günleri de bölgemiz genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların; Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli’de yoğun kar yağışı, Adıyaman’da ise kuvvetli yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların; 2016 yılının son gününe kadar bölgemiz genelinde devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Perşembe günü güneydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meydana gelecek yoğun kar yağışları nedeniyle, bölgemiz illerini birbirine bağlayan karayollarında ulaşımda aksamalar olabileceğinden vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Hava sıcaklıklarının bölgemizde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Oluşması Muhtemel Riskler

Çatı Uçması – Ağaç veya Direklerin Devrilmesi – Ulaşımda Aksamalar

Meteorolojik tahminlerde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü kaynaklı tahminlerin dikkate alınmasıyla istenmeyen durumların ortaya çıkmaması, gerektiği hallerde yapılan ve internet sitemizde yayınlanan kısa süreli meteorolojik ihbar ve uyarıların takip edilmesi, meydana gelmesi muhtemel zararların en aza indirilebilmesi bakımından yarar sağlayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi