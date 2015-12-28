Personel İçin Yemekhane
Darende Belediyesi, sosyal hizmet kapsamında, belediye çalışanlarının daha etkin ve verimli çalışmalarını sağlamak amacıyla, belediye bünyesinde bir yemekhane açtı.
Yemekhaneden tüm personelin yararlanacağı belirten Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, “Bu tür faaliyetlerimizin amacı ve kapsamı genişletilerek devam edecektir. Yeni projelerimizin artık devreye gireceğini daha güzel ve yaşanabilir bir Darende için gereken her türlü gayreti göstereceğiz” dedi
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