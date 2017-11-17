Personele Resmi Yazışma Eğitimi

Yeşilyurt Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye çalışanlarına bilgi ve belge alış verişinin daha sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesi için resmi yazışma kuralları ve standart dosya planı konularını kapsayan ‘Resmi Yazışma Kuralları’ başlığı altında hizmet içi eğitim seminer verildi.

Yeşilyurt Belediyesi Medeniyet ve Sanat Araştırmalar Merkezi toplantı salonunda iki ayrı toplantı şeklinde düzenlenen seminerde sunum yapan İnönü Üniversitesi Battalgazi MYO Yerel Yönetimler Öğretim Üyesi Cumali Aydoğan, yazışma kurallarının yanı sıra ilgili mevzuat ve prosedürler, resmi yazışma ortamları ve güvenlik, belgenin bölümleri ve belgenin özelliklerini ayrıntılı bir şekilde anlattı.

“HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARINI ÖNEMSİYORUZ”

Hizmet içi eğitimler ile çalışanların bilgilerinin tazelendiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner, kamu ve kurumlarla yapılan resmi yazışmalar, belgelerin yürürlükte bulunan kanun ve yönetmeliklere uygun olarak arşivlenmesi ve dosyalanmasıyla ilgili belediye personeline eğitim verildiğini söyledi.

12 dersten oluşan eğitim programlarına büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Yardımcısı Güner, “Yeşilyurt Belediyesi olarak hizmet içi eğitim seminerlerine ara vermeden devam ediyoruz. Yeşilyurt Belediyesinin hızını belirleyen birimlerde çalışan personellerimizdir. Belediyemizin resmi yazışmalarını yapan personellerimizin işlerini hızlı ve akıcı yapmaları, gelen evrakları kısa sürede sonuca ulaştırmaları iş yükünün hafiflemesine neden olurken, vatandaş memnuniyeti açısında da büyük önem arz ediyor. Birimlerimiz içerisinde yapmış olduğumuz değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulan, eksik gördüğümüz konular üzerinde eğitim programlarına ağırlık veriyoruz. Tek amacımız; personellerimizin görev yaptıkları alanda yeterli bilgi ve kapasiteye sahip olmalarının yanı sıra var olan deneyimlerini geliştirmektir. Kamu ve kurumlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımıza sunduğumuzun hizmet kalitesini bu tür eğitim programları sayesinde daha iyi bir düzeye getiriyoruz. İnönü Üniversitesi Battalgazi MYO Yerel Yönetimler Öğretim Üyesi Cumali Aydoğan hocamız resmi yazışmalar noktasında personellerimize hem yeni bilgiler aktaracak hem de dikkat edilmesi gereken hususlarda bilgiler paylaşacak, kendisine çok teşekkür ediyorum. Eğitimlerimiz sadece teorik sunumlarla sınırlı kalmayacak pratik uygulamalarımızda söz konusu olacak. Bundan sonraki eğitim programlarımızı alanında uzman ve deneyimli isimlerle devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızla bire bir diyalog halinde bulunan Birim Müdürlüklerimizdeki çalışmaların daha verimli olmasını sağlayacak hizmet içi eğitim programlarına bundan sonra daha fazla yoğunluk vereceğiz. Personellerimizin de bu eğitimlerden gerekli verimi alıp, edinecekleri bilgileri çalışmalarına yansıtacaklarına yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

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