“Peşin Ödenirse Faizin Yüzde 50’si Silinecek”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 7020 Sayılı Torba Yasa kapsamında su borçlarına yönelik yeniden yapılandırma işlemi başladı.

Yapılandırma başvuruları 30 Haziran 2017 Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir:“ Vatandaşlarımız 31 Mart 2017 tarihi öncesinde olan su ve atıksu borç yapılandırmalarını, MASKİ Genel Müdürlüğü Akpınar Şubesi (SOS Binası) ve Tüm İlçe Şubelerimize nüfus cüzdanlarıyla giderek yapabilirler. Yapılandırma kapsamında vatandaşlarımız borçlarını 6, 9, 12 ve 18 taksitte ödeyebilir. Borçların peşin ödenmesi durumunda ise Yurt İçi Üretici Endeksi (Yİ-ÜFE)’de %50 indirim sağlanacak. Borçlarını yapılandıran vatandaşlar ödemelerini 2 ayda bir yapabilecek. Ancak ilk iki taksiti günüde ödememeleri, bir yıl içinde iki defadan fazla borcun ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırmaları bozulacak, iptal edilen borçlar 7020 sayılı yasa kapsamında yeniden yapılandırılmayacaktır. Yapılandırmanın ilk taksitinin son ödeme tarihi 31 Temmuz 2017. Vatandaşlarımızın birikmiş su borçlarını yeniden yapılandırma imkânından yararlanmalarını istiyoruz. Abonelerimizin lehlerine olan bu düzenlemeden faydalanmaları kendi menfaatlerine olacaktır. ”dedi.

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