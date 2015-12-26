‘Peşini Bırakmayacağız’



Malatya’da ataması yapılmayan öğretmenler ile Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) şifreleme iddiasıyla ilgili basın açıklaması yapıldı. Soykan Meydanı’nda Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Ali Ekber Baytemur basın açıklamasını okudu. Baytemur, önce Artvin Hopa’da yaşanan olaylara temas ederek, bunun suçlusunun hükümet olduğunu iddia etti.

Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’nı Yandaşa Geçiş Sınavı olarak değerlendiren Baytemur, YGS’de şifreleme yapıldığını ileri sürüp, bu konunun peşini bırakmayacaklarını söyledi. Ataması yapılmayan öğretmenler konusuna da temas edip, hükümetin seçim öncesi şov yaptığını iddia eden Baytemur, “Bugün 30 bin öğretmenin ataması yapıldı. Ya ataması yapılmayan öğretmenlerin durumu ne olacak?”diye sordu. Hükümet aleyhine sloganların da atıldığı, Bağımsız milletvekili adayı Gani Şavata’nın da katılarak destek verdiği basın açıklaması olaysız sona erdi.

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