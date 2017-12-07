PFDK’dan Aytaç Kara’ya Ceza Çıktı

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da orta saha oyuncusu Aytaç Kara’nın cezası açıklandı.

Ligin 14.haftasında Manisa’da Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanan ve 0-0 sonuçlanan maçın 90+3. dakikasında verilmeyen penaltıya itirazı sırasında sarı kart görmüştü. 4’üncü sarı kart nedeniyle Göztepe maçında cezalı duruma düşen Kara, ayrıca ‘sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle’ Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmişti.

PFDK, Kara’nın cezasını açıkladı. Orta saha oyuncusu 13 bin TL para cezasıyla cezalandırıldı. PFDK’dan yapılan açıklamada, “EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu AYTAÇ KARA’nın, 02.12.2017 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR – EVKUR YENİ MALATYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

Yeni Malatya Gazetesi