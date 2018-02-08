PFDK’dan Chebake’ye Maç ve Para Cezası
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Evkur Yeni Malatyaspor’un sağ bek oyuncusu İssam Chebake’ye 3 maç ceza verildi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 49 sayılı toplantısında almış olduğu kararları açıkladı. Antalyaspor maçında rakibine yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Chebake’ye 3 maç ceza verildi.
PFDK’dan yapılan açıklamada, “EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu ISSAM CHEBAKE’in, 03.02.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.
Yeni Malatya Gazetesi
PFDK YA SORUYORUM POZİSYONU İZLEMEMİŞLER GALİBA BU POZİSYONUN AYNISINDAN 50 ÖRNEK VAR ÖRNEKLERDEKİ CEZA BİR MAÇ BUNLARIN KANAATİ TASARLAYARAK ADAM ÖLDÜRME CEZASI 3 MAÇ SAYIN SPOR BAKANI NE İŞ YAPAR HİÇ ANLAMADIM BUNLARI DENETLEYEN BİR KURUM OLSA HEPSİNİ KULAĞINDAN ÇİVİYLE ASAR,
2 milyon galibiyet parasından etti bizi . 13 bin az ona gönderin gitsin.
bu cezayı veren akla sormak lazım emre belözoğlu hakeme küfrediyor ona neden ceza yok şu bir gerçek ki bazıları gerçekten kollanıyor
Tff hangi klüpte kasasında bolca para varsa o klübün parasını inek sağmak için bilmiyorki ne ceza versin zamanında göztepeli halil akpınar’ın yine 2 gün önce emre belezoğlunun cezasını iptal eden bir federasyon için ne söylenirki. Tranzonda 3 0 dan 4 3 maç çeviren alanyayı gördükten sonra Chebake nin kırmızı kartına şaşmamalı FUTBOLU TFF İMFSİ VE İDDAA YÖNETIYOR. MALUM İDDAA DA BÜYÜK.PARALAR DÖNÜYOR.
Profesyonel kelimesi yerine KULÜBÜNE GÖRE futbol disiplin kurulu desek daha doğru olur. Yinede sövmeyecem