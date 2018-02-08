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Malatya Haber -

PFDK’dan Chebake’ye Maç ve Para Cezası

PFDK’dan Chebake’ye Maç ve Para Cezası
  • 08.02.2018
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Evkur Yeni Malatyaspor’un sağ bek oyuncusu İssam Chebake’ye 3 maç ceza verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 49 sayılı toplantısında almış olduğu kararları açıkladı. Antalyaspor maçında rakibine yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Chebake’ye 3 maç ceza verildi.

PFDK’dan yapılan açıklamada, “EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu ISSAM CHEBAKE’in, 03.02.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

Yeni Malatya Gazetesi

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Yorumlar
  1. kenan dedi ki:
    9 Şubat 2018, 10:45

    PFDK YA SORUYORUM POZİSYONU İZLEMEMİŞLER GALİBA BU POZİSYONUN AYNISINDAN 50 ÖRNEK VAR ÖRNEKLERDEKİ CEZA BİR MAÇ BUNLARIN KANAATİ TASARLAYARAK ADAM ÖLDÜRME CEZASI 3 MAÇ SAYIN SPOR BAKANI NE İŞ YAPAR HİÇ ANLAMADIM BUNLARI DENETLEYEN BİR KURUM OLSA HEPSİNİ KULAĞINDAN ÇİVİYLE ASAR,

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  2. Ramazan Doğan dedi ki:
    8 Şubat 2018, 22:58

    2 milyon galibiyet parasından etti bizi . 13 bin az ona gönderin gitsin.

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  3. sarıkırmızı dedi ki:
    8 Şubat 2018, 22:29

    bu cezayı veren akla sormak lazım emre belözoğlu hakeme küfrediyor ona neden ceza yok şu bir gerçek ki bazıları gerçekten kollanıyor

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  4. Mehmet Demirhan dedi ki:
    8 Şubat 2018, 20:01

    Tff hangi klüpte kasasında bolca para varsa o klübün parasını inek sağmak için bilmiyorki ne ceza versin zamanında göztepeli halil akpınar’ın yine 2 gün önce emre belezoğlunun cezasını iptal eden bir federasyon için ne söylenirki. Tranzonda 3 0 dan 4 3 maç çeviren alanyayı gördükten sonra Chebake nin kırmızı kartına şaşmamalı FUTBOLU TFF İMFSİ VE İDDAA YÖNETIYOR. MALUM İDDAA DA BÜYÜK.PARALAR DÖNÜYOR.

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  5. ramazan dedi ki:
    8 Şubat 2018, 19:11

    Profesyonel kelimesi yerine KULÜBÜNE GÖRE futbol disiplin kurulu desek daha doğru olur. Yinede sövmeyecem

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