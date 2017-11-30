PFDK’dan EYMS ve Beşiktaş’a Ceza

Geçtiğimiz Cumartesi günü Yeni Malatya Stadı’nda oynanan maçla ilgili olarak federasyon temsilcisinin tuttuğu rapor doğrultusunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevkedilen Evkur Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş’a para cezası çıktı.

0-0 sonuçlanan EYMS- Beşiktaş maçıyla ilgili PFDK’dan çıkan cezalar şöyle açıklandı:

“EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 25.11.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR – BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 25.11.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR – BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNÜ C,D BLOKA giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi