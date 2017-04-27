PFDK’dan EYMS’ye Bir Ceza Daha

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’a, Giresunspor maçı sonrası cezayı kesti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 27.04.2017 tarih ve 75 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar açıklandı.

Ligin 29’ncu haftasında Giresunspor ile deplasmanda karşılaşan Evkur Yeni Malatyaspor’a, ‘taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı’ 20 bin TL para cezası verdi. PFDK ayrıca taraftarların ‘çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNE giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine” karar verdi.

PFDK’dan yapılan açıklamada, “EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 22.04.2017 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR – EVKUR YENİ MALATYASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNE giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir” denildi.

Yeni Malatya Gazetesi