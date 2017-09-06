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Malatya Haber -

PFDK’den EYMS’ye Ceza Çıktı

PFDK’den EYMS’ye Ceza Çıktı
  • 06.09.2017
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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)’ndan, Evkur Yeni Malatyaspor’a para cezası çıktı.

26 Ağustos’ta Malatya İnönü Stadı’nda oynanan ve 1-1 sonuçlanan EYMS- Antalyaspor maçında merdiven boşluklarına seyirci oturtulması nedeniyle kurula sevkedilen EYMS ile ilgili ceza şöyle açıklandı:

“EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 26.08.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR – ANTALYASPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,”

Yeni Malatya Gazetesi

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Yorumlar
  1. AYDIN dedi ki:
    7 Eylül 2017, 13:29

    Herkes iki çocuk götürür başkasının yerine oturursa olacağı bu.

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  2. EROL dedi ki:
    7 Eylül 2017, 13:28

    Cezalar başladı.Daha 15 bin kazanmadan gitti.

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  3. selami dedi ki:
    7 Eylül 2017, 09:36

    vip bileti mi? hangi kafayı yaşıyorsun

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  4. Ruşen uçar dedi ki:
    6 Eylül 2017, 21:29

    Bu ceza kulübün kasasından. Ödenmemeli buna çanak tutan yönetim dekilerin cebinden ödenmelidir. Günler öncesbiletimizi alıyoruz üstüne maçı izleyecek yer bulamıyoruz.onlarca kamera ne işe yarıyor..

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  5. Mustafa torun dedi ki:
    6 Eylül 2017, 20:27

    Vip bileti alıp da yerinize oturmaya gittiğinizde tüm yerlerin dolu hatta merdiven boşluklarınds bile elinde vip bileti ile beton zeminde oturmak zorunda kalınıyorsa bedavadan biletsiz seyirci alan yönetim kuruluna kesilsin cezalar kulübün ne suçu var bedavacıların cezasını da bilet alarak para veren dürüst insanlar ödeyecek

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    1. Ali dedi ki:
      6 Eylül 2017, 23:25

      Kesinlikle bende vip tribüne bilet aldim birak vip de oturmayı kapalinin en ust köşesinde kendime zor yer buldum.kesinlikle ya biletsiz adam alindi ya da fazla bilet satıldı.yani bu cezaya üzülmedim.
      Bundan sonra tekrarlanmaz insallah

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