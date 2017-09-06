PFDK’den EYMS’ye Ceza Çıktı
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)’ndan, Evkur Yeni Malatyaspor’a para cezası çıktı.
26 Ağustos’ta Malatya İnönü Stadı’nda oynanan ve 1-1 sonuçlanan EYMS- Antalyaspor maçında merdiven boşluklarına seyirci oturtulması nedeniyle kurula sevkedilen EYMS ile ilgili ceza şöyle açıklandı:
“EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 26.08.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR – ANTALYASPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,”
Yeni Malatya Gazetesi
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Herkes iki çocuk götürür başkasının yerine oturursa olacağı bu.
Cezalar başladı.Daha 15 bin kazanmadan gitti.
vip bileti mi? hangi kafayı yaşıyorsun
Bu ceza kulübün kasasından. Ödenmemeli buna çanak tutan yönetim dekilerin cebinden ödenmelidir. Günler öncesbiletimizi alıyoruz üstüne maçı izleyecek yer bulamıyoruz.onlarca kamera ne işe yarıyor..
Vip bileti alıp da yerinize oturmaya gittiğinizde tüm yerlerin dolu hatta merdiven boşluklarınds bile elinde vip bileti ile beton zeminde oturmak zorunda kalınıyorsa bedavadan biletsiz seyirci alan yönetim kuruluna kesilsin cezalar kulübün ne suçu var bedavacıların cezasını da bilet alarak para veren dürüst insanlar ödeyecek
Kesinlikle bende vip tribüne bilet aldim birak vip de oturmayı kapalinin en ust köşesinde kendime zor yer buldum.kesinlikle ya biletsiz adam alindi ya da fazla bilet satıldı.yani bu cezaya üzülmedim.
Bundan sonra tekrarlanmaz insallah