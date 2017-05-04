PFDK’dan EYMS’ye Para Cezası Çıktı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Evkur Yeni Malatyaspor’a 7 bin 500 TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 04.05.2017 tarih ve 77 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar açıklandı. PFDK, TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’a, ligin 30’ncu haftasında Malatya İnönü Stadı’nda Göztepe ile oynanan karşılaşmada, ‘taraftarlarının neden olduğu saha olayları’ nedeniyle 7 bin 500 TL para cezası verdi.

PFDK tarafından yapılan açıklamada, “EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 29.04.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR – GÖZTEPE A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

Yeni Malatya Gazetesi