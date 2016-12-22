PFDK’dan EYMS’ye Para Cezası Çıktı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Evkur Yeni Malatyaspor’a, Adana Demirspor karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 20 bin TL para cezası verdi. Aynı maçta Adana Demirspor’a da, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 7 bin 500 TL para cezası verildi.

PFDK tarafından yapılan açıklamada, “EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 18.12.2016 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR – ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 18.12.2016 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR – ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi