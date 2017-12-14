PFDK’dan Gevrek, Bulut ve EYMS’ye Ceza

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), EYMS Başkanı Adil Gevrek’e 3 ay hak mahrumiyeti ve 100 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca, EYMS’ye ve Teknik Direktör Erol Bulut’un cezalarını da açıkladı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Malatya’da oynanan ve konuk takımın 3-2 galibiyetiyle sonuçlanan maçtan sonra hakemlere yönelik tepkisi nedeniyle EYMS Başkanı Gevrek, maç sırasında hakeme tepkisi nedeniyle Teknik Direktör Bulut ile saha olayları nedeniyle kulüp PFDK’ya sevkedilmişti.

PFDK’nın cezaları şöyle açıklandı:

“EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 09.12.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR – GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR kulübü başkanı ADİL GEVREK‘in, müsabaka hakemlerine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR kulübü teknik sorumlusu EROL BULUT‘un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,”

Bir maçlık cezasını Osmanlıspor kupa maçında çeken Teknik Direktör Bulut’un Galatasaray maçında takımın başında olacağı bildirildi.

GOMİS’E 1 MAÇ CEZA VERİLDİ, MAÇTA OYNAYABİLECEK

Bu arada Galatasaray’ın Teleset Mobilya Akhisarspor’u 4 – 2 yendiği maçta 1 gol kaydeden Senegalli futbolcu Bafetimbi Gomis, gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. PFDK’nın 1 maç ceza verdiği Gomis, Galatasaray’ın 16. haftada Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyebilecek.

PFDK, Gomis’e 1 maç ceza verirken, tecrübeli golcü Sivas Belediyespor ile oynanan kupa maçında forma giymeyerek cezasını çekmiş oldu.

PFDK’dan yapılan açıklamada, “GALATASARAY A.Ş. sporcusu BAFETIBI GOMIS’in, 09.12.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. – TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Süper Lig İlhan Cavcav müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.350.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. antrenörü AYHAN AKMAN’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi