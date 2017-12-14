PFDK’dan Gevrek, Bulut ve EYMS’ye Ceza
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), EYMS Başkanı Adil Gevrek’e 3 ay hak mahrumiyeti ve 100 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca, EYMS’ye ve Teknik Direktör Erol Bulut’un cezalarını da açıkladı.
Geçtiğimiz Cumartesi günü Malatya’da oynanan ve konuk takımın 3-2 galibiyetiyle sonuçlanan maçtan sonra hakemlere yönelik tepkisi nedeniyle EYMS Başkanı Gevrek, maç sırasında hakeme tepkisi nedeniyle Teknik Direktör Bulut ile saha olayları nedeniyle kulüp PFDK’ya sevkedilmişti.
PFDK’nın cezaları şöyle açıklandı:
“EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 09.12.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR – GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR kulübü başkanı ADİL GEVREK‘in, müsabaka hakemlerine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR kulübü teknik sorumlusu EROL BULUT‘un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,”
Bir maçlık cezasını Osmanlıspor kupa maçında çeken Teknik Direktör Bulut’un Galatasaray maçında takımın başında olacağı bildirildi.
GOMİS’E 1 MAÇ CEZA VERİLDİ, MAÇTA OYNAYABİLECEK
Bu arada Galatasaray’ın Teleset Mobilya Akhisarspor’u 4 – 2 yendiği maçta 1 gol kaydeden Senegalli futbolcu Bafetimbi Gomis, gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. PFDK’nın 1 maç ceza verdiği Gomis, Galatasaray’ın 16. haftada Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyebilecek.
PFDK, Gomis’e 1 maç ceza verirken, tecrübeli golcü Sivas Belediyespor ile oynanan kupa maçında forma giymeyerek cezasını çekmiş oldu.
PFDK’dan yapılan açıklamada, “GALATASARAY A.Ş. sporcusu BAFETIBI GOMIS’in, 09.12.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. – TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Süper Lig İlhan Cavcav müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.350.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. antrenörü AYHAN AKMAN’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
PFDK ya yazıklar olsun isyandayız başkan çıkıp penaltı diyemeyekmi yazıklar olsun size kumeye bilerek düşüreksiniz