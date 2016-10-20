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PFDK’dan Şanlıurfa’ya Ceza

PFDK’dan Şanlıurfa’ya Ceza
  • 20.10.2016
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Şanlıurfaspor’a, ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 20.10.2016 tarih ve 20 sayılı toplantısında almış olduğu karar neticesinde, Şanlıurfaspor’a ‘çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI ALT F VE D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine’ karar verdi.

PFDK tarafından yapılan açıklama şöyle:

“ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 16.10.2016 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR – YENİ MALATYASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI ALT F VE D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.”

Yeni Malatya Gazetesi

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Yorumlar
  1. Kamil dedi ki:
    20 Ekim 2016, 20:53

    Ayni durum bizde olsa agir para cezasi ile cezalandirilirdik olay cikaran polis e saldiran yoneticilerine neden ceza yok

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