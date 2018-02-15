PFDK’dan Tribün Kapatma Cezası
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Evkur Yeni Malatyaspor’a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ‘İhtar Cezası’ ile çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN ALT D,E,F,G bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 51 sayılı toplantısında aldığı kararları açıkladı. Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK’ya sevk edilen Evkur Yeni Malatyaspor verilen ceza şöyle:
“EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 09.02.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN ALT D,E,F,G bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.”
Yeni Malatya Gazetesi
küfür eden 3 beş kısı onlarda bır sekılde maca bedava gırenlerden kaynaklanıyor maca parası ıle gırenler kufur etmıyor o uc bes kısı türübünleri olumsuz yonde etkılıyor ve hazırda bekelyen federesayonda hemen malatyaya ceayı basıyor buyuk takımlarda bu olumsuz tezafratın yuz katı yapılıyor ama gozlemcıler bunu not bıle almıyor
tek care kufur etmeyecegız ve turnıkelreden kımseyı bıletsız gecırmeyecegız.
Tek Çaresi Yanınızda Küfür Edenlere Engel Olacaksınız.
Küfürbazlar maça gelmesin bazı kişiler bilinçli küfrü başlatıyor diğer bazı geri zekalılar tekrar ediyor.onların yüzünden bizde ceza alıyoruz.neden koltuk cezası verilmiyor kahrolsun paso
Tff ceza konusunda artık hattini aştı arkadaşlar verdikleri parayı geri alma planı bu kimse kimseye bu kadar parayı yedirmez iki gün sonra futbolcu alacakları kulup borcu falan derken bi bakmışsınız efsane malatyaspor gibi amatöre saygılar tff yi kınıyorum ülkemizde futbola el atmamışlardı oda tamam oldu böyle bu devran gitmez yazıklar olsun utanın be yahu
Ey.taraftarlar.birgunde.cezasiz.mac.izliyelim
ben doğu altd trubununde ızledım.ve küfürü bırak ayaga bıle kalkmadım.neden suçlu oluyorum.kişisel olarak bu kararı alanlara dava açsam acaba ne olur…
küfürün K. si ağzımıda çıkmaz ceza alıyoz. bu nasıl uygulama adam gibi maç izleyenlerin suçu ne. bu pasolig uygulamasını kaldırsınlar. kaldırmıyosalar. stada en az 200 kamera var tespit etsinler
Size katılıyorum.
Küfür eden üç tane çapulcu yüzünden en az 1000 kişi stada giremeyecek simdi bende oturup kalkıp onlara küfür ediyorum
Hakeme .. hakem diye tempo tutarsanız cezayı yersiniz.Akıllanamadık bir türlü.
Federasyonu gerçekten tebrik ediyorum. Bir gurubun yaptığı hatayı tüm tribüne kesmesini gerçekten takdir etmek lazım. Ondan sonra da seyirci tribünlere gelmiyor diye yırtınıyorlar.
Hayret bu sefer para cezası yok 😂😂😂😂😂😂😂
adam gibi oturup izleseler ölürler… bence hiçbir zaman almasınlar bu tip adamları maça.