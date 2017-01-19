PFDK’dan Tribün Kapatma Cezası

Evkur Yeni Malatyaspor’a, Mersin İdmanyurdu karşılaşması öncesi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan (PFDK) kötü haber geldi.

PFDK’dan yapılan açıklamada, KAPALI A,B bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.

PFDK’nın açıklaması şöyle: “EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 14.01.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR – SİVASSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI A,B bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.”

Aynı maçta Sivasspor’a da ceza geldi.

PFDK’dan yapılan açıklamada, “SİVASSPOR Kulübünün, 14.01.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR – SİVASSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNE giriş yapan seyircilerin misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir” denildi.

Yeni Malatya Gazetesi