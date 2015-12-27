Piknik Dönüşü Kaza

Malatya’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Malatya – Sivas karayolu Darende ilçesi 13. kilometrede meydana geldi. Sabri K.’nin kullandığı 58 PA 127 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle yolun kaygan olması, dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle devrildi. Kazada, otomobilde bulunan Salih Akbulut (55), Zahide Akbulut (32) ve N.K (2) yaralandı. Yaralılar, Sivas’ın Gürün ilçesi Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kaza yapanların, Gürün’den Darende’ye piknik için geldikleri ve dönerken kaza yaptıkları öğrenildi. Piknikten dönen aracın kaza yapması sonucu piknik malzemeleri yollara savruldu.