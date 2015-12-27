“Pilot Bölge Battalgazi Olsun”

AKP Malatya Milletvekilleri Ömer Faruk Öz ile Mahmut Mücahit Fındıklı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Ziyarette, öncelikli olarak ‘Yeşil Kuşak Projesi’ olmak üzerek Battalgazi ilçesinin ‘Alternatif Turizm Bölgesi’ olması için izlenmesi gereken çalışmalar konuşuldu.

Ziyarette ilk olarak konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Battalgazi Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Gürkan, “Gerek Ömer Faruk Öz olsun, gerek Mücahit Fındıklı milletvekilimiz olsun, Ankara’daki işlerimizin takibi konusunda her türlü mihmandarlığı, özellikle Yeşil Kuşak ile ilgili bizlere destek vermekteler. Bizim işlerimizin takibi konusunda gösterdikleri bu duyarlılıktan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Geçenlerde Yeşil Kuşak projesiyle ilgili Ankara’ya yaptığımız ziyarette vekillerimizle de görüştük. Bu çalışmalarımızda her daim yanlarımızda olmuşlardır. Yeşil Kuşak ile ilgili sorun yoktur. DSİ ile olan protokolde ise Mart ayı içerisinde hem belediye, hem de DSİ hizmet binalarının temelinin atılması noktasında bir sıkıntı yoktur. Diğer camilerimiz, kümbetlerle ilgili, Turizm ve Kültür Bakanlığı’yla ilgili, Toptaş Camisi’nin ihalesi yapıldı. Yer teslimi yapıldı. Vaiz Konağıyla ilgili kamulaştırma işlemi ihale sürecine gidildi. Orman ve Su işleri Bakanlığımızın 100 bin fidan kampanyası içerisinde 50 bin fidanımız bize intikal etti. İller Bankası ile ilgili 300 bin liralık park çalışması hibe anlamında bitme aşamasına geldi. Şehircilik Bakanlığı ile ilgili 100 bin lira konteynır alınması konusunda çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

TBMM İdare Amiri ve AKP Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz ise, ‘Yeşil Kuşak” projesinin sadece Battalgazi için değil, Malatya için önemli olduğunu belirterek, “Belediye sınırları içerisindeki gerek insanların yaşam kalitesini artırması, gerekse halkla hizmetler noktasında hakikaten işlerini çok iyi takip eden bir belediye başkanımız. Biz kendisine destek oluyoruz, olmamız için kendilerinin bizlere bir projeyle gelmesi gerekiyor. Başarılı bir ekip çalışması yapıyor, ben kendisini tebrik ediyorum. Yeşil Kuşak Projesi sadece Battalgazi için değil, Malatya’mız için çok önemli bir proje. Bu projeyi el birliğiyle destek vermemiz gerekiyor. Bu proje Malatya’nın yüz akıdır. Dolayısıyla yüzakımız proje için herkes destek olmalıdır. Bu önemli bir projenin arkasında durmak ve takip etmek konusunda elimizden geleni yapacağız ve takip edeceğiz. Battalgazi Malatya”nın özüdür. Neden özüdür. Tarih Battalgazi’de. Özellikle Vakıflar Genel Müdürü muavini olduğum süreden beri başkanımızla bu konu hakkında çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Oradaki tarihi eserlerin restoresini, Vakıflar Genel Müdürlüğü yapıyor ama, bu işlerin takibi konusunda Başkanımızın takibi ile olmuştur. Toptaş Camisi’nin, Vaiz Baba Türbesi yeri ihalesi ve restoresini gerçekleştireceğiz. Malatya’yı gerek sanayileşme alanında, gerek kültürel ve sanat anlamında, cazibe merkezi yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

Battalgazi ilçesinin ‘Alternatif Turizm Bölgesi’ olması gerektiğini belirten Öz, “Battalgazi, kültürel zenginliği olan bir konumda. Birçok ilden daha büyük olan bir belediye. Ben başkanımızdan ‘Alternatif turizm bölgesi’ oluşturulmasını istiyorum, çevre illerimizi içine alan. Turizm alanı için ev sahipliğini siz yapın, bizler de destekçisi olalım. Pilot bölge olarak Battalgazi olsun” dedi.