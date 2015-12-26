“Pişman Olacaklar!”
Malatya’da 26 Eylül Pazartesi günü Evliya Çelebi Sergisi açılacak.
Malatya Kültür ve Turizm Müdürü Bahaddin Kabahasanoğlu, müdürlükte basın toplantısı düzenleyerek, MalatyaPark AVM’de 26 Eylül Pazartesi günü açılacak olan Evliya Çelebi Sergisi hakkında bilgi aktardı. “Kültür ve Turizm Bakanlığımızın organizesinde açılacak olan Evliya Çelebi Sergisi’ni görmeyenler, daha sonra duyduklarında pişman olacaklar” diyen Kabahasanoğlu, vatandaşları sergiye davet etti.
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