“Pivot Santrfora İhtiyacımız Var”
TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü İrfan Buz, “İkinci yarı daha üretken ve daha iyi bir futbol oynayacağız” dedi.
Radyospor’da yayınlanan Anadolu Ateşi programına katılan tecrübeli teknik adam, transferle ilgili müjdeyi verdi.
Buz, pivot santrafor transfer edeceklerini kaydederek, “Takviyelerimiz olacak. Oyun sıkıştığında oyunu açma sıkıntılarımız devam ediyor. Bu anlarda oyunu çözebilen futbolculara ihtiyacımız var. İkinci yarı daha üretken ve daha iyi bir futbol oynayacağız. Pivot santrafor ihtiyacımız var. Devre arası transferlerinin direkt katkı sonuçlu ve nokta olması gerek. İsim veremeyeceğim” diye konuştu.
“ÇOK ÇETİN BİR LİGDEYİZ”
TFF 1. Ligle ilgili de değerlendirmede bulunan tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:
“Lige çok iyi başladık. 5’te 5 yaptık. Cezalı arkadaşlarımız varken, kadro derinliğimizde sıkıntılar oldu. Kötü oynadığımızı düşünmüyorum, Göztepe ve Altınordu maçları dışında. Bazen gol yollarında sıkıntı yaşadık. Son hafta Adana Demirspor’a karşı içerde 1-0 öndeyken, bir kontradan gol yedik ve maç 1-1 sona erdi. Genel olarak baktığımız zaman 15 müsabakada 27 puan topladık. Yarışın içindeyiz. 1 puan önümüzde Göztepe var, Sivasspor ile aynı puandayız, arkamızda ise Eskişehir ve Boluspor var. Yeni Malatyaspor lig başlamadan evvel buralarda bekleniyor muydu, bu bir soru işareti. Yarışın içinde olmamız önemli. Süper Lig’e çıkma yarışında biz de olacağız. Adana Demirspor’un 10 puan önündeyiz. Çok çetin bir ligdeyiz ve seyircilerimiz de bize destek oluyorlar. Sezon başı favori gösterilen takımların çoğunun önündeyiz, puanlar ortada.”
“BİZDE ÇOK PUAN KAZANMAYI İSTERDİK”
Buz, hedeflerinde hiçbir sapa olmadığını ifade etti.
Tecrübeli teknik adam, “Biz bu periyodu geçirmeseydik 40 puanda olurduk. Her maç kazanamayız, biz Real Madrid veya Barcelona değiliz. Böyle dönemler yaşayabiliriz, daha önümüzde 19 maç var. Değerlendirmeleri genel yapmak gerekiyor, bizde isterdik daha çok puan kazanmayı” diye konuştu.
Radyospor- Yeni Malatya Gazetesi
irfan hoca ya güvenin. bu takım küme düşer gözüyle bakılıyordu şimdi kafaya oynuyoruz.
4 direkt adam lazim kaleci, oyunu iyi okuyan ayagi duzgun defans, oyunun yonunu degistirebien orta saha ve dediginiz gibi pivot forvet
Her defasın da lig başın da burayı bekleyen varmıydı diyorsun hocam tamam eyvallah da rabbim önüne böyle bir fikstür verdi Urfa maçında Urfa nın kalecisi gibi bir şans verdi iyisi ile kötüsü ile geldik buralara peki o kadar şans sizden yana oldu da siz neden şans a doğru adım atmadınız , bazı maçlarda hoca olarak oyuna etki edecek hamleler yaptınız mı buda benden sana bir soru işareti
Umut Nayir bizi satıp gitmeseydi şu an başka bir noktada olabilirdik.
UMUT NAYIR I AMMA HAVAYA SOKTUNUZ. SANKİ ÇOK KALİTELİ BİR OYUNCU ? FUTBOLDAN ANLAMAYAN TARAFTARLAR SİZİ !!!
G.Antep B.B den M. Kojic iyi okur bence.
Galatasaray da umut Gündoğan, Endogan adili, Jem Karacan, Salih dursun toplamda 3,5 milyon euro diye istenmiyor bunlar kaliteli futbolcular ve gençler bunlara takımın pazarlık yapması iyi olur, ve takımı süper lige doğrudan taşırlar iyi ayaklar, yönetimin düşünmesi gerek süper lige çıkınca paralarını fazlasıyla kasaya koyacaktır
Hocam çok acil ÇALIŞMALAR başlatılması ilk yarı bitti acil en az 4 nokta transfer lazım lütfen çalışmalar başlasın
mersindeki pedriel tam bize lazım olan tarzda bir forvet
SEDAT OLMAZMI ACABA