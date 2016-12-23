“Pivot Santrfora İhtiyacımız Var”

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü İrfan Buz, “İkinci yarı daha üretken ve daha iyi bir futbol oynayacağız” dedi.

Radyospor’da yayınlanan Anadolu Ateşi programına katılan tecrübeli teknik adam, transferle ilgili müjdeyi verdi.

Buz, pivot santrafor transfer edeceklerini kaydederek, “Takviyelerimiz olacak. Oyun sıkıştığında oyunu açma sıkıntılarımız devam ediyor. Bu anlarda oyunu çözebilen futbolculara ihtiyacımız var. İkinci yarı daha üretken ve daha iyi bir futbol oynayacağız. Pivot santrafor ihtiyacımız var. Devre arası transferlerinin direkt katkı sonuçlu ve nokta olması gerek. İsim veremeyeceğim” diye konuştu.

“ÇOK ÇETİN BİR LİGDEYİZ”

TFF 1. Ligle ilgili de değerlendirmede bulunan tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:

“Lige çok iyi başladık. 5’te 5 yaptık. Cezalı arkadaşlarımız varken, kadro derinliğimizde sıkıntılar oldu. Kötü oynadığımızı düşünmüyorum, Göztepe ve Altınordu maçları dışında. Bazen gol yollarında sıkıntı yaşadık. Son hafta Adana Demirspor’a karşı içerde 1-0 öndeyken, bir kontradan gol yedik ve maç 1-1 sona erdi. Genel olarak baktığımız zaman 15 müsabakada 27 puan topladık. Yarışın içindeyiz. 1 puan önümüzde Göztepe var, Sivasspor ile aynı puandayız, arkamızda ise Eskişehir ve Boluspor var. Yeni Malatyaspor lig başlamadan evvel buralarda bekleniyor muydu, bu bir soru işareti. Yarışın içinde olmamız önemli. Süper Lig’e çıkma yarışında biz de olacağız. Adana Demirspor’un 10 puan önündeyiz. Çok çetin bir ligdeyiz ve seyircilerimiz de bize destek oluyorlar. Sezon başı favori gösterilen takımların çoğunun önündeyiz, puanlar ortada.”

“BİZDE ÇOK PUAN KAZANMAYI İSTERDİK”

Buz, hedeflerinde hiçbir sapa olmadığını ifade etti.

Tecrübeli teknik adam, “Biz bu periyodu geçirmeseydik 40 puanda olurduk. Her maç kazanamayız, biz Real Madrid veya Barcelona değiliz. Böyle dönemler yaşayabiliriz, daha önümüzde 19 maç var. Değerlendirmeleri genel yapmak gerekiyor, bizde isterdik daha çok puan kazanmayı” diye konuştu.

Radyospor- Yeni Malatya Gazetesi