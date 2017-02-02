Piyango Talihlilerinden Biri Malatya’dan

Milli Piyango İdaresince düzenlenen çekilişte büyük ikramiyenin çeyrek biletine isabet etmesi sonucu 750 bin liranın sahibi olan talihlinin, Malatya’da asgari ücretle çalışan bir işçi olduğu iddia edildi.

Çeyrek biletin satıldığı İnönü Caddesi’ndeki bayinin çalışanı Ömür Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Piyango İdaresince geçen hafta düzenlenen çekilişte 3 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlilerinin belirlendiğini söyledi.

Büyük ikramiyenin, kendilerinin sattığı çeyrek bilete isabet ettiğini belirten Can, “Büyük ikramiye, sürekli müşterimiz olan ihtiyaç sahibi, asgari ücretle çalışan bir işçiye çıktı. Bilet numarası 373000 idi. Sonu üç sıfırlı olan biletleri çoğu zaman satmakta zorluk çekiyoruz. Absürt rakam olduğu için değiştirmeye çalışanlar oluyor. Bu rakam da yine öyleydi. Müşteriler bu tür rakamları almak istemiyor.” diye konuştu.

Can, “Talihli, kendisine büyük ikramiye çıktığını bayide öğrendi. Geldi, burada listeye baktı. Tepkisinden anlaşıldı ona çıktığı. Teşekkür etti ve gitti. İkramiyeyi aldıktan sonra geldi, teşekkür eti. Ev almış, ihtiyacı vardı.” dedi.

Ömür Can, insanlara para kazandırdıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

AA