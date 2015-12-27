İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç. Dr. Selahattin Bakan, “Bir ülkede çoğulcu bir ekonomi yoksa, serbest piyasa ekonomisi yoksa çoğulcu demokrasiden, sivil toplum kuruluşlarından (STK) bahsetmek mümkün değildir” dedi.



Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (BİLSAM) Derneği’nin Kültür Kuşağı Konferanslar Dizisi çerçevesinde, İl Genel Meclisi Salonu’nda “Türkiye’de Ekonomi ve Siyaset İlişkisi” konulu konferansı İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç. Dr. Selahattin Bakan verdi.



“Türkiye’de Ekonomi ve Siyaset İlişkisi” konulu konferansında konuşan Yrd.Doç. Dr. Selahattin Bakan, “Benim öncelikli tezim bir ülkenin ekonomik modeli o ülkenin siyaset yapısının idamesinde çok etkilidir. Siyasal yapılar bizim bildiğimiz binalara benzer, depreme dayanıklı olup olmadıklarının testi aslında ekonomik yapıdır. Bir ülkede çoğulcu bir ekonomi yoksa, serbest piyasa ekonomisi yoksa çoğulcu demokrasiden, sivil toplum kuruluşlarından bahsetmek hemen hemen mümkün değildir” dedi. Demokrasisi gelişmeyen ülkelerin birçoğuna baktığımızda tek ekonomi sisteminin uygulandığını gördüklerini belirten Bakan, şunları söyledi: “Ekonomik modellerin ideolojik olarak savunulmaması gerekiyor. Serbest piyasa ekonomisinin uygulanış şekli bir ustanın demire su vermesi gibi zamanını bilmesi gerekir bunun gibi her ülkenin de ekonomi açısından farklı bir zamanı vardır.”



Yrd. Doç. Dr. Selahattin Bakan konuşmalarının sonunda katılımcıların sorularını da cevaplandırdı.

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