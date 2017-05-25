“Piyasaları Kontrol Ediyoruz”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 3. İstanbul Ayakkabı Saraciye Fuarına katıldı. Stantları gezen Bakan Tüfenkci, katılımcılarla sohbet ederek sektör hakkında bilgi aldı.

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Tüfenkci, Türkiye’de üretilen etin iç talebi yeterince karşılamadığı ve fiyatların 50 liranın üzerine çıkacağı iddialarına ilişkin olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bu konuyla ilgili adımlar attığını söyledi.

Bakan Tüfenkci, canlı hayvanda gümrük vergilerinin sıfırlandığını anımsatarak, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Et Balık Kurumu vasıtasıyla et ve canlı hayvan ithalatı yapıyor. Ben bu tür spekülasyonlara inanmıyorum. Buna güvenerek hareket edenlerin de zarar edeceğine inanıyorum. Özellikle et girişlerinin hızlanmasıyla beraber, daha doğrusu Et Balık Kurumunun ithalatının bu anlamıyla hızlanmasıyla beraber bunun gerçekleşmeyeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Zaten biz kontrol ediyoruz piyasaları” dedi.

Bu anlamda ithalatın da sürekli hale getirilmemesi ve üretimin artırılması gerektiğinin altını çizen Bakan Tüfenkci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bu noktada gerekli çalışmaları yaptığını, yem fiyatlarının kontrol altına alınarak aşağı çekilmesiyle birlikte bu konudaki spekülasyonların sonlanacağına inandığını belirtti.

Domateste pazar sorunumuz yok

Domates ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Tüfenkci, domatesin bir sembol olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin ihracat payına bakıldığında domatesin çok bir anlamı olmadığını ifade etti.

Bakan Tüfenkci, Rusya ile ilişkilerin normalleştiğini ve bu ülkeyle ticarette hedeflerinin olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

“Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın da ifade ettiği gibi Rusya kendi domatesini üretmeye başladı. Biz domatesimizin pazar sorunu olmadığını düşünüyoruz. Hem iç piyasadaki, hem de dış piyasadaki talepleri karşılayabilecek üretimimiz var. Rusya’nın domatesimize olan ilgisini de biliyoruz. Bunun zaman içerisinde normale döneceğine inanıyoruz.”

Fuarda, Malatyalı Abdullah Aytekin isimli ayakkabı imalatçısının standını da ziyaret eden Bakan Tüfenkci, hemşehrisiyle bir süre sohbet etti. Ardından ayakkabılardan bazılarını deneyen Bakan Tüfenkci, hatıra fotoğrafı çektirerek fuardan ayrıldı.

İstanbul, iha