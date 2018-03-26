PKK/KCK’dan 1 Tutuklama Daha
Malatya’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonu sonucunda gözaltına alınan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
PKK/KCK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın yakalanış yıldönümünde Malatya’da çeşitli yerlere terör örgütü propagandasını içerir yazılama yapan H.Y. adlı şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyordu.
TEM Şubesi ekiplerince yakalanan H.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Malatya’da son 1 hafta içerisinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda tutuklananların sayısı 4’e yükseldi.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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