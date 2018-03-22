PKK/KCK’dan 2 Tutuklama 4 Yeni Gözaltı

Malatya’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda örgüt adına yazılama yapan ve Sosyal Medya hesabı üzerinden PKK/ KCK terör örgütü propagandası yapan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı. Emniyetin yeni operasyonun da ise örgüt adına resmi kurum duvarlarına yazılama yapan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerince PKK/KCK terör örgüt başının yakalanış yıldönümünde Malatya’da yazılama olayını gerçekleştiren ve Sosyal Medya hesabı üzerinden PKK/ KCK terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkındaki işlemler tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden A.Ç ve Y.D . İsimli 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.D ve C.İ. isimli 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

-Yeni operasyonda 4 gözaltı

Öte yandan, Malatya il merkezinde çeşitli mahallelerde bulunan okulların dış çevre duvarlarına terör örgütünü yansıtan ifadeleri Sprey boya ile yazılıma yapan 4 şüpheli Emniyet TEM Şubesi ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan B.Y, T D, B.B, O.Ü. isimli şüpheliler yaşlarının küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com