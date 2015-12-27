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Malatya Haber -

PKK Propagandası İddiası

PKK Propagandası İddiası
  • 27.12.2015
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Malatya’da bir zanlı, terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, Diyarbakır ili Kulp ilçesi doğumlu F.Ç. (29) isimli zanlı, cep telefonunda yasadışı PKK terör örgütü mensuplarının silahlı görüntüleri, terör örgütünü simgeleyen sözde bayrak ve flamalar ile örgütsel dokümanlar ve mesajlar bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Zanlı F.Ç.’nin telefon ve sim kartına el konulduğu, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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