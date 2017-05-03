PKK Propagandasından Gözaltına Alındılar
Malatya’da, terör örgütü PKK/KCK’nın sosyal paylaşım sitelerinde propagandasını yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri, yasadışı bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın sosyal paylaşım sitelerinde propaganda yapma suçundan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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