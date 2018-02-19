PKK Üniversite Yapılanmasında 27 Sanığa Ceza

İnönü Üniversitesi kampüsünde 2 yıl önce meydana gelen olaylara karışan ve polise el yapımı patlayıcı (EYP) atmakla suçlananların da aralarında bulunduğu toplam 32 sanıklı davada 27 sanığa PKK terör örgütü üyesi olmak suçundan ve diğer suçlardan 20 yıl ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. 27 sanığa toplamda 243 yıl hapis cezası verilirken, 4 sanık beraat etti, 1 sanık hakkında da hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İnönü Üniversitesi kampusunda 29 Aralık 2015 tarihinde meydana gelen olayda terör örgütü PKK sempatizanı grup ile Ülkü Ocakları mensubu grup arasında gerginlik sırasında polise el yapımı patlayıcı atılmıştı. Polisin müdahalesi sırasında kampüsdeki bir kafe civarında bölücü örgüt sempatizanı grup içerisinde yer alan Mazlum Dinç adlı öğrencinin polise el yapımı patlayıcı attığı belirlenmişti. Mazlum Dinç’in attığı ilk el yapımı patlayıcı, Emniyet’in TOMA aracının önüne düşerken, ikinci el yapımı patlayıcıyı atmaya çalışan Mazlum Dinç patlayıcının elinde infilak etmesi sonucu bir parmağı kopmuştu. Olayı şans eseri polisler yara almadan atlatmıştı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde PKK terör örgütü kapsamında İnönü Üniversitesi’ndeki yapılanması içerisinde faaliyet yürütme, eylem yapma, polise el yapımı patlayıcı atma ve polise karşı direnme suçlarından yargılanan 32 sanıklı davada karar çıktı.

Mahkeme heyeti 27 sanığa 20 yıl 3 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verirken, tutuklu yargılanan 4 sanığın tuturukluluk halinin devamına, tutuksuz yargılanan 2 sanığında tutuklanmasına da karar verdi. Mahkeme heyeti 4 sanığa ise beraat kararı verirken, 1 sanığın ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezasını erteledi.

Olayda polise el yapımı patlayıcı atmakla suçlanan sanık Mazlum Dinç’e 20 yıl 3 ay ve on ayardım etmekle suçlanan Vedat Koç’a ise 15 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında“Silahlı terör örgütü üyeliği” ve “Görevi Yaptırmamak için Direnme” suçlarından 1 sanığa 12 yıl 6 ay, 1 sanığa 11 yıl 3 ay, 1 sanığa 11 yıl 10 ay, 5 sanığa 10’ar yıl hapis cezası verilirken, diğer sanıklara ise 6 yıl 3 ay ile 9 yıl arasında değişin cezalar verildi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti’nin karar duruşmasında açıkladığı hükümlere göre;

Tutuklu sanık Mazlum Dinç’e “Silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 10 yıl, “Görevi Yaptırmamak için Direnme” suçundan 1 yıl 44 ay 7 gün, “tehlikeli madde bulundurma” suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün olmak üzere toplamda 20 yıl 3 ay ceza vererek tutukluluğun devamına karar verildi.

Tutuksuz sanık Vedat Koç’a “Silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 8 yıl 9 ay, “Görevi Yaptırmamak için Direnme” suçundan 1 yıl 18 ay “tehlikeli madde bulundurma” suçundan 4 yıl 2 ay olmak üzere toplamda 15 yıl 5 ay ceza vererek hüküm ile birlikte tutuklanmasına karar verildi.

Tutuklu sanık Mehmet Reşat Bilgin’e “Silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 8 yıl 16 ay 15 gün, “Görevi Yaptırmamak için Direnme” suçundan 1 yıl 25 ay 15 gün, olmak üzere toplamda 12 yıl 6 ay ceza vererek tutukluluğun devamına karar verdi.

Tutuklu sanık Şükrü Özalp’a “Silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 8 yıl 9 ay “Görevi Yaptırmamak için Direnme” suçundan 1 yıl 25 ay 15 gün olmak üzere toplamda 11 yıl 10 ay 15 gün ceza vererek tutukluluğun devamına karar verdi.

Tutuksuz sanık Ümit Doğan’a “Silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 8 yıl 9 ay “Görevi Yaptırmamak için Direnme” suçundan 1 yıl 25 ay 15 gün olmak üzere toplamda 11 yıl 10 ay 15 gün ceza vererek hüküm ile birlikte tutuklanmasına karar verdi.

Tutuklu sanık Ahmet Varlı’ya “Silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 8 yıl 9 ay “Görevi Yaptırmamak için Direnme” suçundan 1 yıl 18 ay olmak üzere toplamda 11 yıl 3 ay ceza vererek tutukluluğun devamına karar verdi.

Tutuksuz sanıklar Muazzez Kaya ve Ufuk Üstün’e “Silahlı terör örgütü üyeliği” ve “Görevi Yaptırmamak için Direnme” suçlarından 10’ar yıl 7’şer ay 15’er gün ceza verildi.

Tutuksuz sanıklar Hüseyin Tosun, Mehmet Timur ve Serhat Açıktepe ‘ye “Silahlı terör örgütü üyeliği” ve “Görevi Yaptırmamak için Direnme” suçlarından 10’ar yıl hapis cezası verildi.

Tutuksuz sanıklar Beritan İnan’a “Silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 7 yıl 6 ay “Görevi Yaptırmamak için Direnme” suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplamda 9 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Tutuksuz sanıklar Ağa Ağaran, İsa Bayrak, Mehmet Ğurğut ve Serhat Aydın’a “Silahlı terör örgütü üyeliği” ve “Görevi Yaptırmamak için Direnme” suçlarından 8’er yıl 9’ar ay hapis cezası verildi.

Tutuksuz sanıklar Ömer Yıldırım ve Mahmut İlik’e “Silahlı terör örgütü üyeliği” ve “Görevi Yaptırmamak için Direnme” suçlarından 7’er yıl 11’şer ay hapis cezası verildi.

Tutuksuz sanıklar Abdurrahman Bulut ve Dilek Karakaş’a “Silahlı terör örgütü üyeliği” ve “Görevi Yaptırmamak için Direnme” suçlarından 7’şer yıl 6’şar ay hapis cezası verildi.

Tutuksuz sanıklar Mizgin Yıldız, Gurbet Üren, Dilan Oral, Mahsum Kollak, Eyyüp Fırat ve Kerem Çoban’a “Silahlı terör örgütü üyeliği” ve “Görevi Yaptırmamak için Direnme” suçlarından 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verildi.

Tutuksuz sanık Y.E.’ye “Silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün, “Görevi Yaptırmamak için Direnme” suçundan 1 yıl 18 ay olmak üzere toplamda 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Tutuksuz sanık R. D.’ye Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı gerekçesiyle 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Mahkeme heyeti tutuksuz sanıklar Ali T., Ayhan S., Ceren S. ve Gülistan A. haklarında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.

Tüm sanıklar hakkında “Mala zarar verme” suçlamasında ise beraat kararı verildi.

“TERÖR ÖRGÜTÜNÜN GENÇLİK YAPILANMASI”

Bu arada mahkemeye sunulan mütalaada; “ÖZÖDER isimli derneğin, Malatya ilinde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün gençlik yapılanması YDG-H adına faaliyet yürüttüğünün, örgütün basın ve yayın aracılığı ile vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda ilimizde düzenlenen ve terör örgütünün propagandasına dönüşen eylem ve basın açıklamalarını organize ettiğinin, bu derneğin çatısı altında özellikle İnönü Üniversitesi öğrencilerine örgütsel bilinçlenmeyi arttırmak suretiyle ders verildiğinin, eleman kazandırma faaliyetlerinde bulunduğunun belirlendiği, ÖZÖDER isimli derneğin faaliyetlerinin incelenmesinde; Silahlı Terör Örgütü PKK/KCK için önem atfedilen günlerde eylemler gerçekleştirdikleri, eylemlerin tamamında terör örgütü ve örgüt elebaşısı lehine sloganlar atıldığı, eylemlerde üniversitelerde eğitim alan doğu kökenli gençlerin ön plana sürüldüğü, yapılan eylemlere asıl amacın gizlenmesi suretiyle; festival, konser, eğlence, piknik, saz kursu, dil kursu, basın açıklaması gibi isimlerin verildiği, eylemlerde bulunan şahısların üniversitede eğitim gören, ailelerin kontrolünden uzak gençlerden oluştuğu, eylemlerin asıl amacının müzahir kitleyi hareketli tutup, eylemsellik sürecinin üst seviyede tutulmasını sağlamak olduğu anlaşılmaktadır.” şeklinde ifadeler ve iddialar yer almıştı.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

ARŞİV FOTO: Kampüsteki olay sırasında elindeki patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Mazlum Dinç adlı sanık 20 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı