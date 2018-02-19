PKK/KCK Operasyonunda 13 Tutuklama

ARALARINDA HDP VE DBP EŞ İL BAŞKANLARI DA VAR: Malatya’da PKK /KCK Terör örgütünün KCK-TY (Türkiye Yürütmesi) kapsamında gerçekleştirilen operasyonda aralarında HDP ve DBP’li yöneticilerinde bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK Terör örgütünün KCK-TY yapılanması içerisinde bulunmakla ve Malatya’da terör örgütünün faaliyetlerinde yer almakla suçlanan 13 şüpheli hakkındaki işlemler tamamlandı.

TEM Şubesindeki işlemlerin ardından Malatya Adliyesi’ne sevk edilen 13 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildiler.

Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliği aralarında HDP eş İl Başkanları Aydın Ü. ve Perihan Y. , DBP Eş İl Başkanı Mahmut B., Yeşiller Partisi MYK Üyesi Turap G. ile birlikte toplam 13 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi.

Tutuklanan Perihan Y., HDP’nin 7 Haziran 2015 seçimlerinde Malatya milletvekili adayıydı.

Şüpheliler Malatya E Tipi Cezaevi’ne götürüldüler.

Şüphelilerin ikametlerinde, HDP ve DBP Parti binalarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, toplatma ve yasaklanma kararı olan kitap, dergi, yayına el konulmuştu.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com