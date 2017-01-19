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Malatya Haber -

PKK/KCK’dan 4 Şüpheli Tutuklandı

PKK/KCK’dan 4 Şüpheli Tutuklandı
  • 19.01.2017
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Malatya’da terör örgütü PKK / KCK’ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK / KCK’ya yönelik yürütülen operasyonda 10 Ocak 2017 tarihinde 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri biten 4 şüphelinin çıkartıldıkları Malatya Sulh Ceza Hakimliği’nce, 3 şüpheli hakkında tutuklama kararı, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Bu arada, bir başka ilde FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik operasyonla ilgili olarak Doğanşehir ilçesinde 1 bayan öğretmenin de tutuklandığı bildirildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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