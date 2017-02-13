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Malatya Haber -

PKK/KCK’ya Yönelik Operasyonda… 26 Gözaltı

PKK/KCK’ya Yönelik Operasyonda… 26 Gözaltı
  • 13.02.2017
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Malatya merkezli iki ilde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Yurt genelinde terör örgütü PKK’ya yönelik eş zamanlı operasyonlar kapsamında Malatya’da 26 şüphelinin PKK/KCK silahlı terör örgütü kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Çadır Yardımlaşma Dayanışma Derneğinde faaliyet yürütenlere yönelik olarak 31 adrese iş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 24 şüpheli Malatya’da, 2 şüpheli ise İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı. Halen 5 kişinin ise aranmakta olduğu belirtildi.
Operasyona ilişkin soruşturma sürüyor.

Burhan Karaduman – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com

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