PKK’yı Malatya’nın ‘Korsan’ Filosu Vurdu

Hava Kuvvetleri tarafından, Irak ve Suriye topraklarındaki terör örgütü PKK hedeflerine yönelik gerçekleştirilen ve 70 teröristin etkisiz hale getirildiği hava harekatını, Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığı’nın “Korsan” çağrı kodlu 171. Filo’ya bağlı F4- 2020 T Fantom Terminatör uçakları ile Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’nın “Pars” çağrı kodlu 181. Filo’ya bağlı F-16 uçaklarının gerçekleştirdiği öğrenildi.

AA’nın konuya ilişkin haberi şöyle:

“Irak’ın kuzeyindeki Sincar Dağı ile Suriye’nin kuzeydoğusunda bulunan Karaçok Dağı’ndaki bölücü terör örgütüne ait hedeflere yapılan hava harekatına Hava Kuvvetleri Komutanlığının “Korsan” çağrı kodlu 171. Filo ile “Pars” çağrı kodlu 181. Filo komutanlıklarına bağlı savaş uçakları katıldı. Harekatta tanker uçaklar da görev yaptı.

Irak’ın kuzeyindeki Sincar Dağı ile Suriye’nin kuzeydoğusunda bulunan Karaçok Dağı’nda bölücü terör örgütüne ait hedeflere Hava Kuvvetleri Komutanlığının “Korsan” çağrı kodlu 171. Filo ile “Pars” çağrı kodlu 181. Filo komutanlıklarına bağlı savaş uçakları bomba yağdırdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, gece düzenlediği hava harekatıyla, terör örgütü PKK’nın “ikinci Kandil” yapmaya çalıştığı Irak’ın kuzeyindeki Sincar Dağı ile Suriye’nin kuzeydoğusunda bulunan Karaçok Dağı’ndaki hedefleri vurdu.

Söz konusu bölgelerden gönderilen mühimmatın son dönemde Türkiye’de güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda kullanılması üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri, saat 02.00’de hava harekatı düzenledi. Harekat, Genelkurmay Başkanlığı Karargahında kurulan merkezden komuta kademesi tarafından yakından takip edildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal hedeflerin vurulmasını anbean takip etti, harekatın her aşamasını yakından izledi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının önemli muharip filolarından olan 171. Filo Komutanlığı, ağır bombardıman ve havadan yere taaruz görevlerini yerine getiriyor. “Pars” çağrı kodlu 181. Filo Komutanlığı ise terör örgütüne yönelik hava operasyonlarında önemli rol oynuyor.

Gece alçak irtifa uçuş kabiliyetine sahip “Pars” filosundaki uçaklarda “LANTIRN” adı verilen, gece veya bozuk meteorolojik şartlarda bile pilota mükemmel bir görüş sunan, atılan özel bomba ve füzelerin hedefi isabetle vurmasını sağlayan sistem bulunuyor. Az sayıdaki ülkede bulunan bu sistemin, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ayrı bir güç sağladığı da vurgulanıyor.

70 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ..

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin birlik, bütünlük ve güvenliğine kasteden bölücü terör örgütü PKK’ya ait terör yuvalarının yok edilmesi amacıyla saat 02.00’de, Irak’ın kuzeyindeki Sincar Dağı ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgelerine hava harekatı icra edildiği belirtildi.

Harekatta, belirlenen terörist hedeflerin tam isabetle vurulduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Çeşitli kaynaklardan hava harekatı sonrasında bölücü terör örgütüne ait barınma alanları, mühimmat depoları ve kritik muhabere tesislerinin imha edildiği, örgüte ağır kayıplar verdirildiği, Irak kuzeyi Sincar Dağı bölgesinde 40, Suriye kuzeydoğusu Karaçok’ta ise 30 civarında bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, terör örgütü mensuplarının morallerinin son derece bozuk olduğu bilgisi alınmıştır.”

AA- Yeni Şafak