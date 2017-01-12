Plakasız Araçlar Polisi Alarma Geçirdi!..

Malatya’da plakaları takılı olmayan iki araç polisi alarma geçirdi.

Sivas Caddesi’ndeki Hüseyin Kölük Anadolu Ticaret Lisesi karşısında park etmiş çekici kamyonet ile üstündeki otomobilin plakalarının olmaması polisi harekete geçirdi. Araçların bulunduğu caddeye gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. Bunun üzerine trafik ekiplerine bilgi verildi. Araçların plakalarının neden takılı olmadığı öğrenilemezken, polis ulaştığı çekici sürücüsüne ceza kesti.

Savaş Barış – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com