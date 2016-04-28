“Play-Off Potasında Yer Almak İstiyoruz”

Alima Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu Guido Koçer, takım olarak Play-Off potasında yer almak istediklerini söyledi.

Koçer, futbolda bazen şans faktörünün büyük rol oynadığını kaydederek, Adana Demirspor karşılaşmasında da şansın yanlarında olmadığını ifade etti.

Her maç gol atmak istediğini dile getiren Koçer, “Her maçta arkadaşlarıma asit yaptırıp, gol attırmak ve maçı kazandırmak istiyorum. Ama bazen maalesef olmuyor. Adana Demirspor maçında da yapmak istedim ama bir türlü olmadı. Bundan dolayı da üzgünüm. Maç sonrası arkadaşlarımdan ve herkesten özür diledim” dedi.

Koçer, Adana Demirspor karşısında 2-0’ı bulmaları halinde maçın daha farklı bir seyir alacağını ancak bir türlü bu skoru bulamadıklarını kaydederek, rakipleri karşısında 10 kişi kaldıktan sonra işlerinin daha da zorlaştığını anlattı.

Zorlu karşılaşmanın 1-1 sona erdiğini aktara Koçer, “Kaybettiğimiz 2 puan için üzüldük. Ama arkadaşlarım gerçekten onurlu bir mücadele verdiler” diye konuştu.

Karşıyaka maçını kazanmaları halinde Pla-Off potasıyla ilgili hesaplar yapabileceklerini kaydeden Koçer, arkadaşlarıyla birlikte mental olarak buna hazır olduklarını dilen getirdi.

Guido Koçer, takım olarak Play-Off’un içerisinde olmak istediklerini belirterek, şunları söyledi:

“Son haftalara girmemize rağmen Play-Off potasına girmiş bulunuyoruz. Eğer Karşıyaka maçını kazanırsak, Samsunspor karşılaşması bizim için çok önemli bir maç olacak. Ben Play-Off potasında yer alacağımıza inanıyorum.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi