‘Play-off Umudumuz Var’

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Yeni Malatya Spor’da art arda alınan galibiyetleri değerlendiren Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, play off’a kalarak, bir üst lige çıkmak istediklerini söyledi.

Başkan Çakır, seri galibiyetlerin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, “Art arda alınan galibiyetler tabi ki bizleri çok sevindiriyor. Yeni Malatya Spor, yeni kurulan bir takım. Bunu baştan beri söylüyoruz. Futbolcuların birçoğu ilk defa bir araya gelerek, takımda oynuyor. Her geçen gün takımımız daha da güçleniyor” dedi.

Hedeflerinin Play-off’a kalmak olduğunu kaydeden Çakır, “Amacımız Play-off’a kalarak, buradan da bir üst lige çıkabilmek. Ama çok kolayda olmuyor. Futbolda her şey var. Yeni bir takım olması dolayısıyla da işimiz biraz zorlaşıyor. Ama 3 haftadır takımın galip gelmesi iyi bir gösterge. En azından takımın güçlendiğini görüyoruz” diye konuştu.

Çakır, sağlam temelleri olan bir takım oluşturduklarını ifade ederek, “İnşallah özlediğimiz bir takımın temelleri atılmış oldu. Ben inanıyorum ki, önümüzdeki yıl bu seneden güçlü ve daha başarılı bir takım ortaya çıkacak. Önümüzdeki maçları alırsak, hedefimize de ulaşırız. Play off ümidimiz hala var. Önemli olan geleceği olan bir takım oluşturmak. O yönde de takımın ilerlediğini görüyorum” şeklinde konuştu.