

1. Amatör Lig’de mücadele eden İl Özel İdare Spor, 14 maçta 10 galibiyet 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak Play Off’a kaldı.



Ligi 31 puanla bitiren İl Özel İdare Spor takımı, Demirspor, Doğanşehirspor ve Kale Gençlerbirliği Play Off oynamaya hak kazandı. Play Off maçları tek maçlı lig usulüne göre oynanacak. Şampiyon olan takım Orduzuspor’un küme düşmesi halinde direk BAL Ligine yükselecek. Orduzuspor küme düşmezse Orduzuspor’la Lig Şampiyonu arasında oynanacak maçın sonucunda önümüzdeki yıl BAL Liginde Malatya’yı temsil edecek takım belli olacak.

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