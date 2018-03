Polat; ” Bu Millet Hizmetlerin En Güzeline Layıktır”

Yeşilyurt Belediyesine ait servis otobüsüyle evlerinden alınıp hizmete sunulan yatırımlar ve devam eden inşaat alanlarını gezen Özalper mahalle sakinleri daha sonra Gedik Kentpark’ta Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın misafiri oldular.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Milletimize hizmet etme onuru ve şerefini bize yaşatan Cenabı Allah’a binlerce kez hamd ediyoruz. Bu millet hizmetlerin en güzeline ve en iyisine layıktır, biz milletimize hizmet etmeyi en büyük şeref olarak görüyoruz. Hemşerilerimiz parkında, yolunda, sosyal tesislerinde en iyisine layıktır. Malatya’nın en büyük ilçesi Yeşilyurt gelişime açık bir bölgede olduğu için her yıl nüfusu 11 bin civarında artış göstermektedir, son nüfus sayımına göre 311 bin 764 hemşerimizin yaşadığı güzel ilçemizi el birliğiyle her alanda büyütüyoruz. İlçemizde yaşayan her bir vatandaşımızın huzur ve güveni, sağlıklı ve güzel şartlarda hayatını sürdürmesi bizim en büyük mutluluğumuzdur. İlçemizde nüfus artışına paralel olarak sosyal, kültürel, eğitim, sportif ve çevresel projelerimize yoğunluk veriyoruz, yeni imar yollarını açıyoruz, sıcak asfalt serimi, sathi kaplama, yol bakım çalışmalarında hedeflerimizin üzerine çıkıyoruz. Her yıl yaşanan nüfus artışı 3 binin üzerinde ek konutlaşmayı getirdiği için bizlerde hemşerilerimize huzur ve güven içerisinde yaşayacakları bir ortam sunmak adına çalışmalarımızı artırmaktayız. Artan nüfus ve akabinde oluşan ek konutlaşmaya göre gereken tedbirleri alıyoruz. Nitelik seviyesi yüksek alt ve üst yapı hizmetlerimiz başta olmak üzere sosyal, kültürel, sportif ve eğitim projelerimizle, fiziki yatırımlarımızla ilçemizi sağlıklı ve planlı bir şekilde büyütüyoruz. Kaliteli ve verimli hizmetlerimizi siz değerli halkımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Bir yandan yeni taşınanlara hizmet ederken diğer taraftan ilçemizin diğer bölgelerindeki değişim ve dönüşüm hizmetlerimizi aksatmadan sürdürmekteyiz. Sokaklarımızın, yollarımızın, parklarımızın ve yaşam alanlarının kalitesini artırıyoruz. Bizde durmak yok daha hızlı koşmamız ve çalışmamız gerekiyor.” dedi.

Özalper mahalle sakinleriyle istişare toplantısında Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Kavuk ile AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi’de hazır bulundu.

Bülten