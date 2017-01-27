Polat; “Gelecek Nesillere Hizmet Ediyoruz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Genel Başkanı Adnan Demir ile birlikte, Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evi’nde incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat “Başkanımız ve ekibi projelerimize hem destek veriyorlar hem de gelip bizzat yerine görüyorlar. Bu titiz çalışma anlayışlarından dolayı kendilerine bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Bilgi evimizin yapımında (DAP) Bölge Kalkınma İdaresinden ciddi destek aldık. Binanın iç ve dış tasarımı tamamlandı. Kütüphane bölümündeki raflara kitaplarımızı yerleştirdik. Mart veya Nisan gibi hizmete açmayı planlıyoruz. Başkanımızla hem binamızın içyapısını hem de kütüphanedeki kitapları inceledik. Burası okulların fazla olduğu bir bölge, binamızın çevre düzenlenmesi bittikten sonra öğrencilerimize, gençlerimize ve her yaştan vatandaşımıza buranın kapılarını açacağız. Hemşerilerimiz bir yandan çaylarını yudumlarken diğer taraftan kitaplarını ve dergilerini rahat bir ortamda okuyacaklar. Bizim ana görevimiz; gelecek nesillere hizmet etmektir, eğer bunu yapamazsak diğer hizmetlerimizin bir anlamı kalmaz. Gelecek nesilleri bilgi ve eğitimle donatmak adına gayret ediyoruz.Ülkemizin içinde bulunduğu sorunlarımızın temelinde okumama ve araştırmama var. Okumayı ve araştırmayı artırmak, her yaşta vatandaşımızı kitap okumaya teşvik etmek, geleceğe yapılacak en ciddi ve önemli yatırım olarak görüyoruz. Toplumumuzun bu önemli gerçeğinden yola çıkarak yerel yönetimler olarak modern yollar, kaldırımlar ve yaşam alanları yaparken en önemli görevimiz okuma oranını artırmaya yönelik hizmetler olmalıdır” dedi.

Adnan Demir, Bölge Kalkınma İdaresi olarak 2016 yılında içerisinde okuma kültürünün yaygınlaştırılması noktasında başlatılan toplam 67 projeye destek verdiklerini ifade ederken sözlerini şöyle sürdürdü; “Buradaki amacımız; kamuya ait olan boş binaları düzenleyerek veya sunulan projeler ile o bölgede yaşayan çocuklarımızın okuma alışkanlığı kazanmalarına olanak sağlayacak merkezlerin sayısını artırmaktır. Oyun alanlarını bile kitap okumaya teşvik edecek şekilde dizayn edilmesine öncelik tanıyoruz. Doğu Anadolu Bölgesinde kışların uzun sürmesinden doğan dezavantajlı durumu göz önünde bulundurursak çocuklarımızın bir yandan ders çalışıp kitap okuyabileceği, diğer yandan enerjilerini boşaltabilecekleri, oyun oynayabileceği mekânları “Semt Kütüphanesi” projesiyle yeniden hizmete sunuyoruz. Bu proje kapsamında Malatya’da 8 adet projeyi destekliyoruz. 2017 yılında da bu projeye devam edeceğiz. Gerekli ödenekler yatırım programına alındı. En büyük amacımız; gençlerin daha fazla okumaları ve bilgi sahibi olmaları için onlara güzel mekânlar hazırlamaktır. Gelecekte ülkemizi ve milletimizi yönetecek olan gençlerimizi en güzel şekilde eğitmek bizim asli görevimizdir. Çocuklarımıza bu tip nezih mekânlarda öğretmenlerimizin gözetiminde hem okuma imkânı sağlarken diğer taraftan gelenek, görenek ve kültürel değerlerimizi öğrenecekler. En büyük yatırım gençlere yapılan yatırımdır”

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